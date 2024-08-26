「影后」入選釜山國際影展 楊謹華：國際化的肯定

（中央社記者洪素津台北26日電）影集「影后」入選第29屆釜山國際影展，演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮將前進釜山參與全球首映盛會與觀眾交流。楊謹華開心說：「搶先入選釜山影展片單是國際化的進一步肯定。」

寫實影集「影后」以演藝圈的生存實錄為主軸，引領全球觀眾一同窺探橫跨3世代的女演員們強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界，呈現女演員們光鮮亮麗背後不被看見的那一面，更包含許多寫實情感議題。

此劇集結超強卡司群，包含楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等人聯手飆戲。

楊謹華、謝盈萱、陳庭妮在劇中詮釋相愛相殺閨蜜組，談及入選釜山影展，楊謹華透過劇組表示，「搶先入選釜山影展片單是國際化的進一步肯定，歡迎跟我們分享對女演員各種想像和理解，都是我們未來很好的養分。」

陳庭妮表示，很期待可以現場收到觀眾最直接的反饋，「我覺得這個劇情的故事內容，是沒有文化上的限制的，我也相信大家對於女演員的生活，一定都非常的好奇。除此之外，劇中姊妹淘之間的情感也都很真實，我自己也非常期待。」

談及影集看點，在劇中詮釋敢愛敢恨大明星的楊謹華說：「劇情講述女演員的生存寫實，包括成就螢幕前光鮮亮麗的幕後點滴，台下也有自己友情與愛情考驗。其實女演員只是我們多個身分的其中一個，面對的喜怒哀樂、愛恨情仇、高低起伏，就跟大家人生可能經歷的一樣，但我們很樂意讓大家看看。」（編輯：張雅淨）1130826