鳳小岳清理遺居難忘屍臭味 萌「好好活下去」意念

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（中央社記者洪素津台北20日電）演員鳳小岳在影集「人生清理員」飾演「特殊現場清理員」，為了角色他實地跟著職人到陌生人的遺居進行清理，沒想到迎面而來的屍臭味相當強烈，這讓他有想要好好活下去的意念。

戲劇「人生清理員」由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵、陸奕靜主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們，如何延續人生價值並重新面對自我與周遭事物。

而鳳小岳在未簽訂合約時，就陪同團隊一起至逝者的遺居實習。他形容迎面而來的屍臭味非常強烈，讓他全身細胞產生很強烈的求生欲望，「是無法控制的生存機制， 全身不自覺冒大汗 ，當時有想逃跑的狀態」。

鳳小岳深感這份工作需要強烈的意志力才能繼續，「結束時開車回家就把窗戶都打開，就算離開了仍感覺味道都還留著，氣味的強烈讓我覺得必須要好好活下去」。

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對於「死亡」特別有諸多感觸的鳳小岳，最初接獲劇本時，就覺得劇本在發光，他形容「彷彿一片光明走向他」，進入角色後他才體認生命其實就算很日常也是一種繽紛，「大家認為活著是非常正常的事情，平常不會體會到與死亡的距離，但演出後讓自己明白活著的價值，也才知道活著的特殊」。

影集「人生清理員」公視9月7日起每週六晚間9時播出，八大戲劇台9月8日起每週日晚間8時播出，Netflix、Hami Video9月7日起每週六更新上架。（編輯：李亨山）1130820