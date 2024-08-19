導演李權洋首拍兒童喜劇 領悟回歸小孩本身

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（中央社記者洪素津台北19日電）導演李權洋投入兒少議題，更首次挑戰拍攝兒童情境喜劇。會投身到兒少戲劇，李權洋表示，自己是無心插柳，沒想到越做越有興趣，也逐漸理解兒童戲劇就是「回歸到小孩本身」。

兒童喜劇「什麼都沒有雜貨店」改編自作家王宇清同名作品，描述在大人不在身邊的假期裡，搬到鄉下的台北小孩小傑，在阿公旺伯經營的老派雜貨店結識同齡孩子阿樂、姊妹檔大可與小可，開啟一連串認識不同生活環境和價值的驚奇冒險。此劇更邀來藝人朱頭皮、曾莞婷特別演出。

李權洋近日接受中央社訪問，分享他在拍攝戲劇「什麼都沒有雜貨店」時和小演員的互動。李權洋坦言，小孩其實很好取悅，「只要你陪伴，聽他們分享，讓他們覺得不無聊，他們激發出來的想像力是會讓你驚豔的」。

至於第一次拍攝喜劇，李權洋說：「喜劇本來就滿挑戰節奏的，我們有研究出來情境喜劇的一些邏輯，其實情境喜劇非常仰賴現場的氣氛，那個東西不能靠剪接剪出來，就是跟小朋友會在現場玩。」

透過跟小演員合作，李權洋獲益良多，他笑說：「其實他們有自己偷偷設計一些東西（台詞、動作）。」

李權洋表示，會投入兒少議題全是無心插柳，在投入過程中慢慢產生興趣，近年恰巧都接觸到兒少，也才慢慢發現兒少在非戲劇領域發展相當純熟，有很多兒少綜藝節目，但兒少戲劇領域的資源卻相對少。

李權洋說：「我想在兒少戲劇領域持續努力，倒不是說有使命感，是我慢慢明白回歸到小孩本身的道理。」

李權洋接觸到兒少，才逐漸理解for child，而不是about child，意即「著重在小孩的需求，小孩想要知道什麼，而不是我們要小孩去做什麼」。未來他將持續投入兒少議題，也會參與「什麼都沒有雜貨店」第2季發想。

兒童喜劇「什麼都沒有雜貨店」8月24日起，每週六晚間7時在小公視平台播出，一次連播2集，8月20日在公視+全季上架。（編輯：張雅淨）1130819