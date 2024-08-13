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連俞涵「聽海湧」克服恐懼 封口鼻半小時製模型

2024/8/13 19:48（8/13 20:11 更新）
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「聽海湧」主演周厚安（左起）、黃冠智、塚原大助、吳翰林、連俞涵、施名帥和朱宥丞13日共同出席首映聯訪，分享拍攝花絮。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月13日
「聽海湧」主演周厚安（左起）、黃冠智、塚原大助、吳翰林、連俞涵、施名帥和朱宥丞13日共同出席首映聯訪，分享拍攝花絮。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月13日
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（中央社記者王心妤台北13日電）台劇「聽海湧」今天首映，演員連俞涵分享製作身體模型時，要被流質物體封住口鼻半小時不能動，這期間只能靠吸管呼吸，但當時只想著相信團隊，「我一定可以活著走出去。」

文化部長李遠、次長徐宜君、公視總經理徐秋華今天出席首映，導演孫介珩、製作人湯昇榮、林佳儒率演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵和周厚安今天受訪分享拍攝心得。

連俞涵今天分享，「如果你有密閉恐懼症，這會是個很可怕的過程。」因為製作身體模型時要先把流質物體倒在臉上，原以為會像按摩一樣，沒想到被包裹住時需要完全不動並只能用吸管呼吸，要克服心理恐懼。朱宥丞此次也體驗了部分身體部位的翻模，他表示，「幸好旁邊有好多人跟自己說話，其實沒那麼恐怖。」

對於身體模型被直接放在房間裡，其他演員也表示，做得非常逼真。連俞涵則說：「真的有點毛骨悚然，但這樣的細節才能讓觀眾感受到戰爭的殘酷。」

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日星塚原大助為此句特別從日本飛來台灣宣傳，他在片中飾演日本軍隊指揮官。黃冠智透露，塚原大助私下都會跟其他日本演員一起協助台灣演員矯治日文發音，曾聽過拍攝期間住宿的飯店人員以為有日本人在罵小孩，後來才知道是塚原大助在練習台詞，塚原大助今天也笑回：「不好意思。」

「聽海湧」全劇共5集，主要拍攝場景散布在高雄、台東及屏東等地，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景拍攝。該劇自8月17日起，每週六晚上9時在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10時在公視+、MOD與Hami Video影劇館+上架。（編輯：李亨山）1130813

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