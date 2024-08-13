「我的婆婆2」迎最終回 鍾欣凌捨不得直播落淚

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（中央社記者洪素津台北13日電）家庭生活喜劇「我的婆婆2」迎最終回，演員群在七夕相聚直播，在劇中飾演婆婆的鍾欣凌落淚說：「我覺得真的是何德何能，有這麼好的運氣碰到這樣的劇本，結束了很捨不得。」

製作人陳慧玲、導演鄧安寧、鍾欣凌、邱凱偉（Darren）、王少偉、蘇晏霈、丁也恬、林筳諭日前一起開直播迎接結局，更為8月壽星鍾欣凌和「勇兔」林筳諭慶生，場面相當歡樂。

直播過程鍾欣凌感性落淚，她說：「我覺得真的是何德何能，有這麼好的運氣碰到這樣的劇本、角色，這麼多像家人的演員和工作團隊，現在這麼快要結束了，很捨不得。」

王少偉劇中扮女裝獲眾人讚賞，讓蘇晏霈搞笑表示，「他美到差點搶走我男朋友。」事實上蘇晏霈飾演的秉愛，在結局是與李齊飾演的偉倫過著幸福的日子。邱凱偉飾演的大哥秉忠更擺脫「中年軟蘭」稱號，出版了插畫書，成為出名插畫家。

而結局有全新面孔現身，竟是大美（勇兔飾）的女兒安祖長大了，成為亭亭玉立的大女孩回到珍賀齋並喊鍾欣凌「阿嬤」。她也是為全劇獻聲的旁白，由混血女星雷艾美飾演，有著深邃的五官、捲翹的頭髮，但以流利的中文、閩南語和劇中阿伯王少偉飾演的秉孝對話，完全融入蘇家生活，也象徵著大美和秉仁的幸福生活。

至於觀眾非常在意的「鷗貴CP」是否有好的結果，劇情最後也埋了伏筆，因此在直播時觀眾問及是否會有第3季，製作人陳慧玲笑說：「讓我們一起好好想一想。」

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」30集已播畢，可於網路平台公視+、愛奇藝國際版、中華電信MOD、Hami Video、MyVideo及Netflix收看全集。（編輯：張雅淨）1130813