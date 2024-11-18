日女星小嶋陽菜遭強抱推倒 嫌犯經查來自中國非台灣

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本知名女星、前AKB48成員小嶋陽菜10月28日在東京澀谷參加活動後，離開會場時遭一名外籍男子抱住並推倒。日媒起初報導嫌犯自稱是台灣籍男子，但經日警調查是中國籍42歲男留學生。此男涉嫌多次跟騷小嶋，日警再度予以逮捕。

日本電視台新聞網（NNN）報導，上個月在東京澀谷區路上強抱推倒日本女星小嶋陽菜的中國籍男子，當天被日警以涉嫌違反跟蹤騷擾防治法當場逮捕。但因男子曾在不同天多次埋伏等待小嶋，日本警方認為他涉嫌的罪行不僅一次，今天再次予以逮捕。

日警相關人士表示，這名中國男子疑似從今年8月開始就多次在小嶋陽菜辦活動的會場周邊埋伏。小嶋的經紀公司當時就向掌管東京警務的警視廳原宿署（警局）諮詢表示，「有過激的粉絲」、「每次辦活動，就會來鬧」等，請警方調查。

涉案男子於活動當天被日警逮捕後坦承犯行，表示「很喜歡小嶋」、「周邊的人不讓我見她」。

當時，部分日媒報導指男子自稱是台灣籍，但後來日警調查，證實是42歲、中國籍在日本留學男子。

今天網路上有日本網友說，先前報導嫌犯是台灣籍男子的日媒，應特別澄清是中國籍男子的犯行才是，也有日本網友表示，「明明是中國人，犯罪後自稱是台灣人，就如同韓國人犯罪後，聲稱自己是日本人」。（編輯：張芷瑄）1131118