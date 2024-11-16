石破茂與習近平會談 要求保障在中國日僑安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京16日電）共同社報導，日本首相石破茂當地時間15日在利馬與中國國家主席習近平會談時，當面要求中方確保在中國日僑的安全，並表達日方對東海局勢及中國軍事活動趨於活躍表示「極其擔憂」。

另一方面，針對中國將參與國際原子能總署（IAEA）架構下的對福島核處理水排海的長期監測，並逐步放寬對日本水產品的進口限制，兩人商定將確實履行中國恢復日本水產品進口的共識。石破茂會後並向媒體表示，習近平本人提到「把達成的共識轉化為行動」，這是「非常重要的表態」。

報導指出，這場進行了35分鐘的會談，是石破茂就任日本首相後，首度與習近平舉行會談，也是繼2023年11月時任首相岸田文雄後，日本首相再度與習近平會談。

根據這項報導，鑑於深圳發生日本籍男童遇襲身亡案，石破茂當面要求中方確保在中國日僑的安全。習近平則回應，中方將保障包括日本人在內的所有外國公民的安全。

報導提到，石破茂還當面要求習近平盡快釋放在中國被拘留的日本人，但沒有提到習近平對此是否作出回應。

這項報導指出，兩人在會談時，石破茂就東海局勢和中國軍事活動趨於活躍，向習近平表示「極其擔憂」。而據日本經濟新聞報導，石破茂也向習近平強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

但報導也提到，石破茂與習近平確認將全面推進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」，並構建「具有建設性的穩定關係」。同時，兩人並就今後能多次舉行會談達成一致，還商定將實施外長互訪及部長級的「日中高級別人文交流磋商機制」和「日中經濟高層對話」。

此外，兩人並圍繞向中國重啟日本牛肉出口和擴大日本大米出口，並就繼續保持溝通達成了共識。（編輯：呂佳蓉）1131116