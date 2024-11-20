迪士尼延續IP優勢 挖掘各地創意口碑和獎項雙收

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（中央社記者王心妤新加坡20日電）迪士尼今、明2天在新加坡舉辦亞太內容發布會，超過500名亞洲媒體和KOL參加，並提到優質且創意故事才能獲得觀眾青睞，且將延續漫威、皮克斯等重量級IP故事。

迪士尼今年票房累積突破40億美元（約新台幣1298億元），亮眼成績作品包含「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）、「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）、「異形：羅穆路斯」（Alien: Romulus）及「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）。

迪士尼娛樂共同主席戴納華登（Dana Walden）今天強調，好故事能來自世界各個地方，像是「幕府將軍」、「異能」都展現出堅毅的勇氣，也代表了迪士尼故事的品質，而近年專注亞州地區的創作者和觀眾，「這裡擁有豐富的故事等待挖掘，深厚的人才資源，以及對優秀故事持續追求的熱情。」

迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）今天出席發布會提到，迪士尼公司目前在故事內容中以創意為核心，並從電影、電視、串流平台Disney+、遊戲等多方面給予人們不同的體驗。

迪士尼近年在電影或是串流平台影集上都有亮眼成績，像是「腦筋急轉彎2」成為影視最賣座動畫片，串流平台上的影集「幕府將軍」、「大熊餐廳」（The Bear），前者除了成為首部贏得艾美獎劇情類最佳影集獎的非英語作品及獲頒劇情類最佳影集獎和最佳男、女主角獎，也橫掃19個獎項打破紀錄。

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迪士尼今天同時公布新作計畫，同樣延續迪士尼擁有的IP優勢，除了公布28日在台灣上映的動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2）歌舞片段，另外還有「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）、真人版「白雪公主」、「玩具總動員5」（Toy Story 5）、「動物方城市2」（Zootopia 2）、「冰雪奇緣3」（Frozen 3）、「超人特攻隊3」（The Incredibles）等片段或是籌備資訊，動畫部分還有「腦筋急轉彎」相關影集「夢境製片廠」（Dream Productions）將於12月11日在Disney+上架。

其餘作品還有「創：戰神」（Tron：Ares）、「曼達洛人與古古」（The Mandalorian & Grogu）跟漫威影業的「夜魔俠：重生」（Daredevil：Born Again）和「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four：First Steps）等內容。（編輯：陳政偉）1131120

漫威新片「美國隊長：無畏新世界」預計在2025年上映，由演員安東尼麥基（Anthony Mackie）飾演「美國隊長」。（迪士尼提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月20日