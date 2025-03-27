漫威復仇者聯盟最新陣容出爐 X戰警等元老級成員驚喜回歸[影]

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）迪士尼漫威影業（Marvel Studios）今天公布下一部「復仇者聯盟」（Avengers）電影卡司陣容，驚喜揭露派屈克史都華、伊恩麥克連等高人氣影星都將回歸。

法新社報導，繼6年前推出票房強強滾的「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame），最新「復仇者聯盟：毀滅日」（Avengers: Doomsday）預計2026年5月上映。

除了派屈克史都華（Patrick Stewart）、伊恩麥克連（Ian McKellen），漫威5小時的直播內容證實，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）、「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）等高人氣影星都將參與演出。

這套漫威超級英雄作品集穩坐好萊塢影史最賺錢系列片冠軍，整體來說有300多億美元的票房表現。

光從片名就可以判斷，「復仇者聯盟：毀滅日」將是大咖雲集的作品，復刻2019年海撈28億美元的「復仇者聯盟4：終局之戰」模式。

「復仇者聯盟4：終局之戰」影史賣座第一的寶座沒坐沒多久，就遭重新在院線上映的原始「阿凡達」（Avatar）篡位。

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派屈克史都華和伊恩麥克連兩人都年過80歲，是早期「X戰警」（X-Men）系列片的「鎮片」之寶，影迷原以為兩人已被編劇寫掉或換角，未料又將驚喜回歸。

至於小勞勃道尼，漫威先前就已宣布，這位奧斯卡獎得主將以反派角色「末日博士」（Doctor Doom）重新回到漫威電影宇宙（MCU）。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140327