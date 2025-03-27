漫威復仇者聯盟最新陣容出爐 X戰警等元老級成員驚喜回歸[影]
2025/3/27 12:09（3/27 13:04 更新）
（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）迪士尼漫威影業（Marvel Studios）今天公布下一部「復仇者聯盟」（Avengers）電影卡司陣容，驚喜揭露派屈克史都華、伊恩麥克連等高人氣影星都將回歸。
法新社報導，繼6年前推出票房強強滾的「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame），最新「復仇者聯盟：毀滅日」（Avengers: Doomsday）預計2026年5月上映。
除了派屈克史都華（Patrick Stewart）、伊恩麥克連（Ian McKellen），漫威5小時的直播內容證實，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）、「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）等高人氣影星都將參與演出。
這套漫威超級英雄作品集穩坐好萊塢影史最賺錢系列片冠軍，整體來說有300多億美元的票房表現。
光從片名就可以判斷，「復仇者聯盟：毀滅日」將是大咖雲集的作品，復刻2019年海撈28億美元的「復仇者聯盟4：終局之戰」模式。
「復仇者聯盟4：終局之戰」影史賣座第一的寶座沒坐沒多久，就遭重新在院線上映的原始「阿凡達」（Avatar）篡位。
透過 Google News追蹤中央社
派屈克史都華和伊恩麥克連兩人都年過80歲，是早期「X戰警」（X-Men）系列片的「鎮片」之寶，影迷原以為兩人已被編劇寫掉或換角，未料又將驚喜回歸。
至於小勞勃道尼，漫威先前就已宣布，這位奧斯卡獎得主將以反派角色「末日博士」（Doctor Doom）重新回到漫威電影宇宙（MCU）。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140327
延伸閱讀小勞勃道尼揭重返漫威之路 曾見迪士尼CEO美國隊長：無畏新世界開紅盤 空降北美票房冠軍迪士尼延續IP優勢 挖掘各地創意口碑和獎項雙收劉思慕批罐裝珍奶涉文化挪用未尊重台灣 加拿大業者道歉：重新評估白雪公主還是頗有觀眾緣 開映登上北美票房冠軍
- 漫威復仇者聯盟最新陣容出爐 X戰警等元老級成員驚喜回歸[影]2025/03/27 12:09
- 2025/03/22 14:27
- 2025/03/12 20:30
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
大阪影展台灣之夜盛大開幕 7部精彩國片輪流上映