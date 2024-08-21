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小勞勃道尼揭重返漫威之路 曾見迪士尼CEO

2024/8/21 10:03（8/21 11:12 更新）
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影星小勞勃道尼（中）將以反派角色「末日博士」重返漫威電影。（圖取自x.com/MarvelStudios）
影星小勞勃道尼（中）將以反派角色「末日博士」重返漫威電影。（圖取自x.com/MarvelStudios）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）影星小勞勃道尼將以反派角色「末日博士」重返漫威電影，他自揭接下這個角色之前，曾與迪士尼執行長見面。

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）過去以漫威英雄「鋼鐵人」（Iron Man）角色聞名全球，但這個角色已經死於2019年「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）劇情當中。

現年59歲的小勞勃道尼卸下鋼鐵人角色之後，7月底在聖地牙哥國際漫畫展的舞台上，宣布以反派角色「末日博士」（Doctor Doom）重新回到漫威電影宇宙（MCU）。

小勞勃道尼近日在「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）podcast節目中，談到他決定接下「末日博士」的心路歷程。

演員小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）接演「末日博士」（Doctor Doom）角色重返漫威電影之前，曾與迪士尼執行長艾格（Bob Iger）見面。圖為艾格8日在D23迪士尼全球粉絲大會的舞台上。（Disney提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年8月21日
演員小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）接演「末日博士」（Doctor Doom）角色重返漫威電影之前，曾與迪士尼執行長艾格（Bob Iger）見面。圖為艾格8日在D23迪士尼全球粉絲大會的舞台上。（Disney提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年8月21日

小勞勃道尼這幾年雖離開漫威，仍與高層保持聯繫。一年前他與妻子兼製作夥伴蘇珊道尼（Susan Downey）與漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）見面，討論他重返漫威的可能。

當時凱文費吉提起「如果你回來…」，蘇珊道尼問說：「等等，回來演什麼角色？」

儘管演員是否與電影公司繼續合作，大多與價碼有關。但小勞勃道尼在podcast節目中談到了其他原因，包括漫威總裁的創意、迪士尼CEO的支持、這家公司技術發展令他驚豔。

小勞勃道尼稱讚，漫威影業的總舵手凱文費吉是一個非常有深度、有創意的思想家，不斷在思考著如何打破眾人的疑慮、超越觀眾的期望、創造出更令人驚豔的內容。

凱文費吉提出「末日博士」這個角色給小勞勃道尼，告訴他「我們一起把末日博士演好」。

小勞勃道尼說，他本來就想與迪士尼執行長艾格（Bob Iger）見面。他對迪士尼主題樂園的設施有一些想法。在凱文費吉的引介下，小勞勃道尼一起進入艾格的豪宅。艾格對於「末日博士」的點子很滿意。

在艾格的安排之下，小勞勃道尼與凱文費吉一起參觀了迪士尼公司的幻想工程園區（Imagineering Campus）。這個園區是迪士尼的研發部門。小勞勃道尼表示，兩人大為驚豔。

小勞勃道尼將以「末日博士」的角色，演出預計2026年5月上映的「復仇者聯盟5：世界末日」（Avengers: Doomsday，暫譯）以及次年推出的「復仇者聯盟6：秘密戰爭」（Avengers: Secret Wars，暫譯）。（編輯：田瑞華）1130821

漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）（右）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）（右）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
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