迪士尼擁漫威皮克斯等重量級IP 量產大片上映策略有玄機

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）內容為王的時代，擁有皮克斯、漫威、星際大戰等重量級IP（Intellectual Property，智財）的迪士尼公司，坐穩娛樂霸主的地位。高層透露，上片策略有玄機。

迪士尼娛樂霸業的領導人當中，地位僅在執行長艾格（Bob Iger）一人之下，主掌影視的「迪士尼娛樂」共同主席柏格曼（Alan Bergman）11日面對國際媒體，談到多年來收購重量級IP得到了回報。

迪士尼上週在安那罕舉行D23迪士尼全球粉絲大會，會前票房捷報，皮克斯動畫片「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）全世界締造15億美元票房收入，擠進影史前10大賣座電影。

7月底推出的漫威英雄喜劇「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）也締造全球票房10億美元佳績。環顧全球影視圈，能一部接一部推出全球票房超過10億美元的電影，僅有迪士尼做得到。

柏格曼是迪士尼老兵，服務超過30年。他說，過去迪士尼公司專注發展旗下的真人電影、動畫電影，但在執行長艾格前次任期，開始一系列戰略性併購，如今迪士尼旗下擁有皮克斯、漫威、盧卡斯影業、二十世紀影業、探照燈影業等7大影業。

許多重量級IP品牌，如皮克斯的「玩具總動員」、「腦筋急轉彎」，迪士尼動畫工作室的「冰雪奇緣」，盧卡斯影業的「星際大戰」，漫威的「復仇者聯盟」等娛樂產業的各大山頭，都收歸迪士尼旗下。

各大影業之下擁有各種的原創影片、續集和衍生作品。柏格曼表示，上片的時機有策略性考量，通常會在電影上映之前，提早2到4年就開始規劃。

柏格曼分享迪士尼大片的產出節奏。動畫電影方面，每年有1部以上來自皮克斯和迪士尼動畫工作室；漫威每年大約有3部電影和影集；盧卡斯影業每年有1部電影、幾部影集；迪士尼影業、二十世紀影業每年有3到4部電影；探照燈影業每年有5部成本較小的電影。

柏格曼說，電影上檔的時間點有一定的策略，通常提前2年、3年甚至4年規劃時程。例如，5月通常是漫威電影的上映時間，夏季尾聲還會有另外一部漫威電影。兩部漫威電影中間，會有一部皮克斯電影，6月、11月安排迪士尼動畫電影，依此類推。

被問到「多早以前就知道一部電影會爆紅？」柏格曼說：「我們努力讓每一部電影都能紅，試著打造最棒的劇本、最好的導演、最優秀的演員陣容，但這很不容易。」

他透露，有些片「我們第一時間就知道到會成功」，也有一些片「我們知道有成功的潛力」，團隊努力到最後一刻，想辦法達到目標。但也有很多時候，即使已經盡力了，仍然無法達成期望，「這就是這行業的一部分」。（編輯：韋樞）1130815

D23迪士尼全球粉絲大會9日到11日在加州安那罕舉行，「迪士尼娛樂」共同主席柏格曼發表影視最新作品。大螢幕上秀出如「獅子王」、「海洋奇緣」、「死侍」、「星際大戰」、「阿凡達」等經典作品。（Disney提供）中央社記者林宏翰傳真 113年8月15日

「迪士尼娛樂」共同主席柏格曼9日在D23迪士尼全球粉絲大會上，宣布未來幾年將要上映的影視作品。（Disney提供）中央社記者林宏翰傳真 113年8月15日