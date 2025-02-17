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美國隊長：無畏新世界開紅盤 空降北美票房冠軍

2025/2/17 15:23
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天估計，全新漫威超級英雄電影「美國隊長：無畏新世界」空降票房冠軍，上映首週末吸金1億美元，成為今年首映票房最高的電影。

法新社報導，儘管影評給的評價不高，觀眾也反應平平，但「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World）在美國週末連假票房表現依舊強勁。分析師指出，關於超級英雄電影疲勞的說法可能被過度渲染。

「柏靈頓：熊熊去秘魯」（Paddington in Peru）儘管獲得正面評價，仍以約1600萬美元票房收入排名第2，與第1名差距懸殊。

超級英雄喜劇「超狗神探」（Dog Man）票房1230萬美元，排名第3。該片是暢銷書「內褲超人」（Captain Underpants）系列的衍生作品。

第4名是恐怖片「心眼」（Heart Eyes，暫譯），票房為1110萬美元，是部講述一名連環殺手在情人節作案的浪漫喜劇驚悚片。

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第5名是華人影業出品的動畫片「哪吒之魔童鬧海」，票房為850萬美元。自1月29日上映以來，票房超過10億美元，創下中國影史票房紀錄。

排名第6至第10的作品依序為：「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King），530萬美元；「狠狠愛」（Love Hurts），500萬美元；「其中一天」（One of Them Days），330萬美元；「完美伴侶」（Companion），220萬美元；「成為齊柏林飛艇」（Becoming Led Zeppelin），200萬美元。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1140217

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