KANO熱血再上映 曹佑寧憶鼓勵陳傑憲打職棒過往

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北13日電）台灣在棒球12強賽奪冠，電影KANO上映10週年在此時機再度上映，導演馬志翔今天說「謝謝辛苦奮戰中華隊！跟我當初拍電影一樣的感動」，曹佑寧想起鼓勵陳傑憲打職棒的熱血回憶。

KANO在上映10週年的日子宣布再度上映，導演馬志翔、魏德聖和演員曹佑寧、于卉喬今天出席KANO再上映記者會，馬志翔回憶起當年那4個月的拍攝艱辛。

他表示，這種感覺就像在觀看世界棒球12強賽，「我們從不被看好，之後一路過關斬將，最後奪得世界冠軍，我們感到無比自信」，希望夾帶這波大家對棒球的熱情，可以再度進戲院看KANO。

曹佑寧說，這10年間會重複看KANO，這部電影是他低潮時的良藥，重拾自己當初進演藝圈的熱情。

曹佑寧和台灣隊長陳傑憲是舊識，曹佑寧表示，被陳傑憲提起很開心。他分享，當年陳傑憲面臨職涯的交叉路口，當時建議陳傑憲可以打中華職棒，「他有領導能力和能量，我有點崇拜他吧！他現在有這樣的成績，我不意外，這很看天時地利人和，就是時勢造英雄」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬志翔分享，當初拍攝KANO選角時，鎖定12強三壘手潘傑楷演出，但是潘傑楷選擇在棒球路上耕耘，雖然有點可惜，但還是尊重對方，「不能因為拍電影去阻擋球員發展，我只是提供他們用另一個角度去看這個世界」。

曹佑寧在演出KANO後闖出知名度，想了2年決定從棒球員轉當演員。他說，看到其他棒球員在球場上發光發熱，也會想到過去打棒球的自己，對於轉換跑道當演員，「現在我就是做了選擇，我沒有後悔2字」。

曹佑寧表示，希望大家延續棒球12強的感動，真的要進場去看球，用行動去支持。（編輯：管中維）1131213