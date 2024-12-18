劉青雲新片「爸爸」飾父親 導演盛讚演技精湛

（中央社記者王心妤台北18日電）港片「爸爸」改編真人真事，由香港影帝劉青雲詮釋一名父親面對患有思覺失調症兒子手刃至親的複雜情感。導演翁子光表示，劉青雲的演技精湛到讓他分不清是在演戲，而是變成事件主角。

翁子光分享，劉青雲現實中跟太太感情好，更因為常去菜市場買菜而有了「市民劉先生」的親民綽號。選中劉青雲是因為看中他平時給人印象，從來不是爸爸形象，而是有種獨來獨往的感覺，「如果由他演出一個孤獨、情感壓抑的爸爸，會不會更適合呢？」

翁子光的選角也獲得觀眾和各界肯定，他稱讚劉青雲的演技精湛，不只是在演戲，而是真正成為片中的爸爸，「如果有一天劉青雲因為這個角色得獎，我認為這個獎不是頒給劉青雲，是頒給永年的。我覺得好厲害，一個演員到最後已經分不清是在演戲，根本已經變成這個角色了，這是我後來以觀眾身分來看這部電影獲得的感受。」

翁子光分享，當時受到其他導演委託搜尋「弒母殺妹案」資料及進行編劇工作，後來認識案件中的爸爸，「他講了很多自身的故事，包括對亡妻及女兒的思念，還有對兒子的複雜感情。一方面深受感動，另一方面發現了故事中飽滿的人情世故，有很多東西是無法被創作出來的。」

翁子光便決定將故事拍成電影，並刻意採用4比3的畫面比例，試圖營造一種彷彿在看家庭錄影帶的感受，希望觀眾更投入其中。

「爸爸」將於明年1月3日全台上映。（編輯：張雅淨）1131218