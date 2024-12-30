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玄彬睽違5年將來台 偕朴勳宣傳新片「哈爾濱」

2024/12/30 15:34（12/30 16:26 更新）
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電影「哈爾濱」為韓國戰爭片，演員玄彬（圖）飾演真實歷史人物，並做了大量功課，該片2025年1月29日在台灣上映，玄彬也將訪台宣傳。（網銀國際影視提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月30日
電影「哈爾濱」為韓國戰爭片，演員玄彬（圖）飾演真實歷史人物，並做了大量功課，該片2025年1月29日在台灣上映，玄彬也將訪台宣傳。（網銀國際影視提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月30日
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（中央社記者王心妤台北30日電）電影「哈爾濱」將在台灣上映，片商今天宣布導演禹民鎬將率演員玄彬及朴勳等人於明年1月15日、16日來台，除了是這部電影的海外宣傳首站，也是玄彬睽違5年後再度來台。

「哈爾濱」是韓國戰爭片，將於明年1月29日在台灣上映，電影斥資重金打造，集結玄彬、李棟旭、朴正民、全余贇、趙祐鎮、朴勳、劉宰明及中川雅也共同演出。

玄彬曾分享，飾演真實歷史人物的責任重大，因此做了大量功課，也盡全力宣傳，像是睽違多年上綜藝節目等。他提到，角色年僅30歲就決心為國犧牲，並策劃暗殺任務，「我在30歲會有那樣的想法嗎？我能做到嗎？」

玄彬也感謝妻子孫藝珍的付出，「她做的一切非常了不起，讓我尊敬、感謝。因為我在國外拍戲，這段時間全靠她自己默默撐下來，非常感謝她。」

片商今天釋出「哈爾濱」團隊跟台灣觀眾打招呼的影片，並以中文說：「大家好！」玄彬也說：「很高興聽到『哈爾濱』即將在台灣上映的好消息。」（編輯：張雅淨）1131230

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