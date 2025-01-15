黃宏軒年賺千萬匯100萬給母 行員嚇到遞防詐手冊

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（中央社記者洪素津台北15日電）演員黃宏軒因演出BL劇爆紅，年收入千萬，他分享近日到銀行匯款100萬元孝親費給媽媽，笑稱孝順父母天經地義，不過也因為匯款金額過大，行員還給「防詐騙手冊」，讓黃宏軒哭笑不得。

黃宏軒今天出席保養品活動提及，之前到銀行匯款新台幣100萬給母親，也不好意思地說「給媽媽很重要，孝敬父母很有價值，我又是單親家庭」，認為孝順父母天經地義。只是匯款如此大的金額也引起銀行行員注意，行員給了一本防詐騙手冊，這讓黃宏軒哭笑不得，但還是有意思意思看一下。

黃宏軒透露今年收入不錯，林林總總加起來收入破千萬，節省的他把收入95%拿來理財，不會亂花錢，買以太幣和比特幣、股票，最近花大錢是犒賞自己買了1萬多塊名牌外套。

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黃宏軒和邱宇辰（毛弟）演出BL劇「關於未知的我們」爆紅，不過兩人卻被傳出不和。黃宏軒表示，和毛弟還有聯繫，會三不五時傳一下貼圖，「我們兩個沒有狀況，是想法不太一樣，沒有對錯，也沒有聯絡不上他，戲劇結束後沒有特別多的聯繫。」

而被問到感情狀況，黃宏軒坦言，自己持開放態度交友，不太設限，27歲的他夢想在30歲結婚，認為「人生成功一半來自愛情，一半是事業，把家庭組織地很好，不枉此行。」目前拚買房、結婚，未來也想生3個小孩。（編輯：陳政偉）1140115