新加坡華語流行樂壇新生代 盛讚台灣給了追夢養分

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（中央社記者吳昇鴻新加坡29日專電）台灣華語流行音樂市場發展蓬勃，許多新加坡歌手都和台灣結下緣分，開啟音樂生涯紅回東南亞。對於16歲的新加坡女孩陳卓琳，以及創作樂團「流浪學者」來說，台灣給了他們追夢的養分。

新加坡音樂人才到台灣發展、甚至一炮而紅的例子比比皆是。1981年，新加坡歌手鄧妙華以一首「牽引」唱響台灣歌壇，成為首位成功打入台灣市場的新加坡歌手。隨後包含陳潔儀、許美靜等新加坡歌手，踏入華語音樂市場的生涯，也多與台灣有淵源。

步入千禧年，越來越多走紅至今、家喻戶曉的人物出現。歌手孫燕姿於2000年在台灣出道，2001年獲得台灣金曲獎最佳新人獎，台灣聽眾很快認識這位有著獨特嗓音的新加坡女生；2005年她更摘下金曲歌后寶座，成為第一個在這個獎項獲得最佳歌手的新加坡人。

另一名擁有多首膾炙人口歌曲的歌手林俊傑，2003年憑首張個人專輯「樂行者」出道，2004年獲得金曲獎最佳演唱新人獎，2014年與2016年又分別奪下金曲歌王。除了孫燕姿和林俊傑，蔡健雅、阿杜等知名歌手的職業生涯，也和台灣結下緣分。

這些歌手與台灣的緣分，為年僅16歲的陳卓琳（Jordin Tan）埋下夢想的種子，去年推出首支華語單曲「純屬友誼」，以年輕人視角看待友誼和愛情間的關係，更特地飛到台灣拍攝音樂錄影帶（MV）。

陳卓琳正值就學時期，平時下課或放假空檔就會到練團空間練唱。採訪過程中，看得出她面對鏡頭的靦腆，但拿起麥克風，瞬間變了一個人，大展自信風采、陶醉在歌聲當中。

她告訴中央社記者，她與同儕都在求學階段，但她相信，善用時間、把握任何可能的時間練習，累積自己的華語與歌唱熟練度，是達成夢想的不二法門。

有別於外國人對新加坡人普遍說英語的印象，她選擇先以華語作為演唱語言。陳卓琳因參加歌唱比賽接觸到更多華語流行歌曲，她認為，華語的詞句總是特別有情調，能透過詞曲闡述她想說的故事，像是林俊傑的「可惜沒如果」等歌曲曲風優美、令她印象深刻。

談及到台灣拍攝MV的感受，陳卓琳說，為了在作品中呈現最好一面，因此試了許多服飾和髮型，「盛裝打扮」的感覺相當有趣，「好像變成明星一樣」；她也說，和團隊工作過程中，感受到必須專注於當下角色，做好本分、有好表現才有機會擁抱光環。

陳卓琳說，她知道許多歌手從新加坡到台灣發展，花了很多努力走紅至今，台灣是許多人夢想的發跡地，「希望有一天也能到台灣有所發展」。記者詢問，是否將金曲獎最佳新人獎當作目標之一，她笑說，還沒想這麼遠、一步一步努力。

同樣正在實踐音樂夢想的，還有新加坡創作樂團「Homeless Scholars 流浪學者」。由4個人組成的新生代樂團約5年前開啟「玩團」音樂生涯，歌曲在串流平台的總播放量上百萬次，除了新加坡，也到香港、馬來西亞等地演出。

流浪學者樂團2019年成立，隔年獨立發行首張專輯「25流浪記」，2023年發行第2張專輯「城市解毒計劃」，陸續也發行多首單曲。

主唱阿陽分享，新加坡人的日常普遍以英語為主，但華語仍有其市場，相信「音樂不分語言」。台灣是華語音樂市場重鎮，且他們的作品在串流平台的聽眾群約7成來自台灣。

台灣流行音樂在新加坡足跡深厚，不少歌曲及歌手也在東南亞一帶走紅。例如台灣男團Energy睽違22年，去年在新加坡舉行演唱會，上萬粉絲齊聚高唱「星期五晚上」等歌曲；樂團五月天今年1月也在新加坡國家體育場舉辦演唱會，海外粉絲為之瘋狂，掀起一波波「台流」浪潮。

談及台灣軟實力輸出，阿陽說，台灣音樂產業發展成熟，不論是小團、中團還是鼎鼎有名的大團，都有對應的場所和機會能呈現作品，這是包容性的最佳展現，「希望有機會能與台灣音樂圈的人多多交流」。

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台灣金曲獎是華語世界具備聲譽及影響力的音樂獎項，擁有「華語界葛萊美獎」美譽。阿陽笑說，不去多想未來得獎與否，做音樂是本分，要確保的是「音樂要有生命力」。

他表示，台灣聽眾思維前衛，對新事物接受度相當高，「有機會的話當然希望去發展」。（編輯：陳妍君）1140129