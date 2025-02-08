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YOASOBI小巨蛋開唱 感動用音樂聯繫台灣歌迷

2025/2/8 22:44
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（中央社記者王心妤台北8日電）日本知名雙人組合YOASOBI今晚起在台北小巨蛋開唱，多首經典歌將氣氛炒得火熱。他們今晚表示，得知有60萬人登記抽選時驚訝又開心，能透過音樂連結彼此感動到想哭。

YOASOBI今晚首度在台北小巨蛋舉辦「超現實」演唱會，演唱會採實名抽選制，2天演唱會吸引超過60萬人登記抽選，2天演唱會吸引2.4萬人。今晚曲目包含「群青」「idol」「勇者」等經典歌，而「向夜晚奔去」則作為安可曲，為演唱會畫句點。

YOASOBI今晚以中文向全場歌迷問好，接著表示，「好想大家，一年不見了，大家來喊一下歡迎回來吧」，歌迷也熱情回應「我們回來了」。

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演唱會尾聲，現場伴隨音樂噴出大量紙花，也將演唱會氣氛炒得火熱，成員Ayase笑說：「這紙花也太多了吧，台灣粉絲太嗨，讓我們紙花的量前所未有，真的太多了、太多了。」

YOASOBI也表示，一開始聽到60萬人抽選時真的很驚訝，幾乎已經是台北市人口的4分之一，「果然台灣的大家，透過音樂能跟大家連結，真的感動到想落淚，希望大家可以一起唱接下來這首歌」。（編輯：方沛清）1140208

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