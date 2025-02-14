班艾佛列克「會計師2」殺進敵營 席琳娜新片挑戰演媽媽

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（中央社記者王心妤台北14日電）電影「會計師2」今天釋出預告，演員「小班」班艾佛列克將延續上集動作戲殺進敵營；而另一部電影「璀璨女人夢」讓席琳娜葛梅茲挑戰演母親，她期待讓觀眾看到新的演出面向。

電影「會計師」（The Accountant）由班艾佛列克（Ben Affleck）主演，曾在台灣創下新台幣1.1億元的票房佳績，電影公司今天釋出續集預告，導演蓋文歐康諾（Gavin O’Connor）表示，這不只是動作片，也是有感人情誼並充滿娛樂性的電影，這是拍這部電影的初衷。電影預計4月24日在台灣上映。

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另一部「璀璨女人夢」（Emilia Perez）將於3月7日上映，柔伊莎達娜（Zoe Saldana）跟席琳娜葛梅茲（Selena Gomez）參與演出。席琳娜葛梅茲則是首度飾演母親，她透過電影公司表示，「期待觀眾能在片中，看見不同樣貌的我們，以及勇敢堅毅的女人。」

席琳娜葛梅茲也說，能夠跟導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）合作感到無比幸運，「這份經歷讓我深感榮幸。」（編輯：龍柏安）1140214