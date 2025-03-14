玄彬來台慶情人節 許願體驗夜市氛圍品嘗道地小吃

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（中央社記者洪素津台北14日電）韓國演員玄彬今天白色情人節在台參加活動，凍齡狀態讓人驚豔，他分享最注重運動和飲食管理，更透露今早就跑了7公里，不過台灣美食誘人，坦言很想去台灣夜市品嘗小吃感受道地的氣氛。

玄彬年初才到台灣宣傳電影「哈爾濱」，今天白色情人節又來台參加品牌活動，玄彬一出場依舊掀起轟動，他表示再來台灣很開心，看到大家也很開心，更透露想要到台灣的夜市去走一走吃小吃，感受道地台灣夜市氣氛，也想吃主持人楊千霈推薦的大腸包小腸和蚵仔煎，他也逗趣表示不會穿這樣（西裝）去，會稍微喬裝一下，不過楊千霈則笑說：「不管怎樣夜市都一定會癱瘓的。」

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玄彬身材相當精實也很凍齡，也大方公開保養抗老祕方，他表示個人對健康管理很重視，會持續運動和注重飲食管理，更透露今天早上就跑了7公里，「跑步、重訓都有在做，飲食上會攝取豐富蛋白質和抗氧化水果，也會攝取很多水分。」

現場玄彬也大方抽3名粉絲一起互動，還獻上好喝的玄彬特調，逗得女粉絲開懷大笑，玄彬也表示影集作品「韓國製造」（暫譯）會在下半年和大家見面，9月也要進組開拍「韓國製造」的第2季，希望展現不同作品給大家。（編輯：陳政偉）1140314