高宇蓁「鳳姐」闖國際 化名「娼生」前進日本市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北26日電）演員高宇蓁主演兼監製的電影「鳳姐」，將於5月23日在日本全國巡迴上映，其中日本片名「娼生」有日文諧音「活下去」意涵，突顯角色在困境中尋找自我價值的掙扎與覺醒。

高宇蓁主演兼監製的電影「鳳姐」改編自真人真事，憑藉高宇蓁為其細膩的敘事和深刻的角色塑造，該片於今年2月已上架到MOD與Hami Video之外，這次將要前進日本全國院線，日本電影方大膽使用高宇蓁背部全裸作為日版電影海報。

「鳳姐」在日本片名為「娼生」，「娼」點出了主角鳳姐在社會中被賦予的身份與標籤，而「生」則象徵她在命運洪流中掙扎求生的韌性與力量。特別是，「娼生」還帶有日文中的諧音巧思，蘊含著「活下去」的意涵，突顯出鳳姐在困境中尋找自我價值的掙扎與覺醒。

而在台灣，電影名稱「鳳姐」中的「鳳」也象徵著浴火重生的力量，讓阿鳳這個角色的成長歷程在台日2個語境中都展現出強烈的生命力與情感張力。

高宇蓁透過新聞稿分享，「『鳳姐』的故事雖然發生在台灣，但其中展現的女性力量與親情羈絆是超越文化的。我希望日本觀眾也能從中獲得力量，並感受到這份堅韌與愛。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「鳳姐」這次進軍日本市場，無疑將為高宇蓁的影視歷程再添亮點，高宇蓁表示：「我在理解鳳姐這個角色的時候，內心真的被觸動了。我希望能為這個故事做得更多，讓它不僅是一個動人的女性故事，更是一個讓所有觀眾都能感受到力量的作品。」

電影「娼生」將於5月23日在日本全國巡迴上映。（編輯：林恕暉）1140326