網紅Ray登美國GQ秀護照 鏡頭前吃牛肉麵喝珍奶喊想念台灣[影]

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（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）來自台灣、走紅美國的網路名人Ray今登美國GQ頻道，分享人生不能沒有的10項必需品，不只秀出台灣護照，更在鏡頭前吃牛肉麵、喝珍珠奶茶，稱台灣是自己的家。影片登美國熱門影片第5名。

台灣年輕人Ray於2023年7月在日本一家便利商店前，遇見1240萬訂閱的美國網紅Kai Cenat。兩人不僅在直播影片中短暫互動，更一路從陌生人變成好兄弟。Ray在美國打開知名度，Kai去年到台灣參加Ray畢業典禮。

美國GQ運動頻道今天在Youtube影音平台貼出「Ray人生不能沒有的十大必需品」影片，7小時累積近60萬點閱，登上Youtube美國熱門影片第5名。

影片來源：GQ Sports

這個系列影片以運動明星為主角，日本球星大谷翔平3年前也曾分享人生不能沒有的10項必需品。

影片一開頭，Ray手上就拿著綠皮的中華民國護照，介紹他人生的第一項必需品：台灣護照和美國簽證。影片中，Ray辦理的是新版護照，護照上英文字寫著Taiwan Passport。

Ray分享他剛畢業，想要去美國，因為很多兄弟、朋友都在美國，想要去美國做直播。Ray說為了簽證去面試時，他說：「我的名字是Ray，我來自台灣。」

Ray的人生第二項必需品：零食，也跟台灣有關。他先丟開幾包其他品牌的泡麵，說「這是（中國電商）Temu的貨色」，接著拿起一包台灣品牌的維力炸醬麵，說：「這包才是真正的，知道的都知道，如果你來自台灣，你一定知道。」

Ray的第四項人生必需品就是「台灣」，他一邊喝著珍珠奶茶、吃牛肉麵，一邊說：「我不騙你，台灣的食物比美國好吃多了…我很想念台灣的食物，因為那是家。」

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Ray丟掉叉子，改拿筷子吃麵，「我現在超級懷念台灣，朋友、家人、老師、動物、我的摩托車、車子、爸媽、叔叔、阿姨。」

Ray的人生必需品還包括好兄弟、美國網紅Kai、籃球、拖鞋、耳機、衣服、媽媽送的個人盥洗包、相機。（編輯：陳慧萍）1140401