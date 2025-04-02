資深攝影林贊庭辭世 李遠代頒總統褒揚令

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（中央社記者王心妤台北2日電）第58屆金馬獎終身成就獎得主、攝影師林贊庭3月14日辭世，享壽95歲。文化部長李遠今天出席告別式並代表頒贈總統褒揚令，表彰林贊庭對台灣影壇的貢獻，其長子林良忠代表受贈。

李遠表示，曾與林贊庭共事，「他是中影第一代的攝影師，參與電影無數，一生可說是台灣電影的縮影。」林贊庭培育許多人才，助理後來都成為知名攝影師，包含國際攝影大師李屏賓今天也出席追思，林贊庭獲金馬獎終身成就獎時，李屏賓即擔任頒獎人。

林良忠追思父親時表示，父親一生都奉獻給電影，用鏡頭記錄了台灣時代的變遷，也承載了無數人的回憶，從黑白到彩色、從片場到幕後，用雙手和智慧為台灣電影盡了一份心力。

李屏賓此次擔任林贊庭治喪委員會主任委員，並代表主祭。李屏賓受訪表示，林贊庭是他的啟蒙恩師，而那個年代沒有特效，攝影技術都很厚實，林贊庭也是富有童心的長輩，尤其難忘拍「皇天后土」時，光是一個機位就能校正許久，「那是他的講究，我們看不出來調整，最後看影像才知道差別，是一種專注細心。」

李屏賓也說，林贊庭很謙虛，「兇是種威嚴，是我們對他的尊敬，兇的攝影師很多，我是不兇的那種，但我的脾氣和林桑學習，很多時候都自己吸收。」

金馬影后陸小芬受訪表示，沒看過林贊庭在片場暴跳如雷的樣子，林贊庭總用機器主導視覺感官，讓她相當敬仰、敬佩對方，這是她無法做到的。

林贊庭1949年踏入影壇，成為中影公司前身農教電影公司的首期練習生，是台灣本土培育的第一代電影技術人才。1957年他以台語片「愛情十字路」正式擔綱攝影，到1966年止已拍攝累積超過50部台語片。

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林贊庭不只是台灣從黑白片轉為彩色片的關鍵人物，也率先赴日本學習彩色攝影技術，並與導演白景瑞攜手打造「寂寞的十七歲」、「家在台北」等經典作品，之後也與劉家昌、陳耀圻、王童、林清介、萬仁等導演合作，並提攜許多後進。

林贊庭至今累積130多部攝影作品，曾以「寂寞的十七歲」、「愛的天地」、「女朋友」、「梅花」獲4座金馬獎最佳攝影獎，並以「雪花片片」獲亞洲影展最佳彩色攝影獎。（編輯：張雅淨）1140402