賀軍翔遭控性侵獲不起訴 沉寂半年吃老本陪家人

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（中央社記者洪素津台北16日電）演員賀軍翔去年被一名招待所女荷官指控性侵，台北地檢署偵查後認為賀軍翔罪嫌不足，處分不起訴；而沉寂近半年，賀軍翔出席活動表示會記得教誨，透露目前陪伴家人吃老本度日。

賀軍翔去年被一名招待所女荷官指控涉性侵，台北地檢署偵查後處分不起訴。由於檢察官與告訴人均未向台灣高等檢察署聲請再議，因此賀軍翔獲不起訴確定。

賀軍翔沉寂近半年，今天他出席活動分享近況，透露這這段期間都在陪伴家人，雖然還有2間房子的房貸要繳，但還是有心中想要挑戰的角色，所以戲約方面在考量當中，經濟方面他笑稱「演員沒工作基本上就是在吃老本」。

賀軍翔從性侵案中全身而退，被問到是否害怕喝酒誤事，賀軍翔誠實說，「還是正常，我會記住教誨，但有時候不能不交朋友吧，只是沒必要的場合就不要去了。」

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另外，賀軍翔有嚴重腰傷，他透露，這是22年前練灌籃時摔傷導致椎弓解離，唯一的治療方法就是動手術，但因為手術有風險，因此他暫時不考慮，目前只靠吃止痛藥緩解不適。

賀軍翔上一部戲是「不夠善良的我們」，讓觀眾看到不同於過去「偶像劇派」的他，戲劇邀約其實也不少，但賀軍翔說都沒有遇到特別喜歡的角色，很想嘗試動作戲，但因為腰傷讓他很困擾，「如果是運動量太大，常打籃球就會復發。」（編輯：李亨山）1140416