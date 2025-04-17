吳若權訪外送員家庭 分享長照20年心路歷程

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（中央社記者洪素津台北17日電）作家、廣播主持人吳若權擔任節目「誰來晚餐」嘉賓，拜訪一名外送員一家三口。吳若權與受訪家庭分享走過喪親之痛的心情與轉變，還有長照父母20年的經驗，引發深刻的情感共鳴。

吳若權有超過20年寫作與廣播主持的經歷，曾獲廣播金鐘獎肯定，近年更斜槓跨界擔任咖啡師、健身教練與心理諮商師。他此次以傾聽與陪伴的角色，走進因母親離世而面臨家庭重組的受訪家庭中，展現療癒人心的溫柔力量。

得知受訪家庭中的爸爸在太太過世後，為了釋放喪妻之痛而踏上多趟打工換宿之旅，吳若權透過節目新聞稿提到，自己35歲時也經歷父親病倒離世、照顧母親中風抗癌，長照家人20多年，因此很能理解劉爸想外出透透氣的感覺。

面對親人離去後，難免在家中觸景傷情，吳若權提到，當年父親離開後，自己很長一段時間沒有辦法待在那個空間中，情緒低落到還曾在街頭突然崩潰大哭。

吳若權表示：「就覺得你的內心有個很大的黑洞被打開了，那個感覺是非常、非常地失落；很多人問我至親離開要多久時間復原？其實心理學都說至少半年，可是我覺得，可能是需要一生去療癒那個巨大的黑洞。」

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長照期間，吳若權身為主要照顧者，沒有辦法隨心所欲生活，但他不想要被貼上世俗眼中被家人拖累的受害者標籤，因此特別去考了咖啡師、心理諮詢師等執照，還在病房裡拿著漱口杯練習拉花，想讓大家知道，無論是長照照顧者或是被照顧者，都可以再為自己的人生帶來新的可能。

「誰來晚餐」全新第16季現正熱播中，每週五晚間9時於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。（編輯：管中維）1140417