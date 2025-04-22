「守護我們的星球」揭極地危機 盼喚起生態保護意識

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（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣首部跨越南北極生態紀錄片「守護我們的星球」在4月22日世界地球日這天公布預告，希望透過影片讓大家看到極圈動物生存環境面臨被破壞的窘境，喚起大家守護生態的決心。

「守護我們的星球」今天發布正式預告，完整呈現地球僅存的冰雪王國多麼宏偉壯麗，以及多種極地獨有的驚奇動物，有潔白無瑕的北極熊，也有毛茸茸、長得像奇異果般等待父母餵食的企鵝寶寶，都是極地限定的大明星。

但除了牠們可愛的模樣外，片中也看見這些瀕危物種面臨生存危機的無助，本應強壯活潑的北極熊，是現存陸地上最大的食肉動物，卻因氣候變遷、冰川加速消融，在夏天找不到食物而逐漸消瘦，站在破碎的海冰上孤立無援，模樣十分令人心疼。

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導演舒夢蘭感慨表示，南極如今的面貌，與她 15 年前第一次踏上這片土地時已截然不同，她希望透過鏡頭與文字留下珍貴的影像紀錄，警示大家暖化巨變與生態危機迫在眉睫，更要喚醒世人守護生態環境的初心。

「守護我們的星球」將於5月23日正式上映。（編輯：李亨山）1140422