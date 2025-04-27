韓國雙帥蘇志燮、玉澤演同台 5/25訪台會粉絲

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（中央社記者洪素津台北27日電）韓國男星蘇志燮與玉澤演將於5月25日來台舉行粉絲見面會，蘇志燮日前在日本東京的見面會邀請玉澤演、車學沇助陣，這次雙男神來台，引起粉絲期待。

蘇志燮與玉澤演5月25日將於台北國際會議中心（TICC）舉行舉辦粉絲見面會2025 SOJISUB & OKTAECYEON FANMEETING：SONICe parTY In TAIPEI，這不僅是2人首次共同舉辦見面會，也是繼玉澤演驚喜現身蘇志燮日本場活動擔任嘉賓後，再次於海外舞台合體，雙帥魅力登場，讓粉絲期待值飆升。

2PM成員玉澤演於2018年退伍後，便加入由韓國演員蘇志燮成立的演員經紀公司51K，雙方一直是關係親密的師兄弟，也常常送咖啡車到劇組互相應援。

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蘇志燮上一次來台舉辦粉絲見面會已是2019年，睽違6年再度訪台，帶著同門師弟玉澤演同行。他日前於東京舉行的SONICe Trip個人粉絲見面會，邀請玉澤演與車學沇擔任嘉賓，組成限定團體So Ok Cha，3人不僅合唱由玉澤演親自創作的Time Walks，還與粉絲一起進行趣味運動遊戲。

蘇志燮和玉澤演的見面會門票將於5月3日下午1時開賣，2大男神同台將準備多項福利回饋粉絲。（編輯：管中維）1140427