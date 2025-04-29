鄭怡Pub開唱成就解鎖 台語說不輪轉強調唱歌放感情

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）民歌天后鄭怡上週首度在高雄Pub開唱，現場演唱多首經典好歌，她笑說，講台語雖然不輪轉，但唱台語歌都有放感情，並透露接下來有大型演唱會的規劃，正在尋覓場地。

「民歌天后」鄭怡上週末在高雄「藍色狂想 Blue Fantasy」開唱，解鎖人生Pub演唱初體驗，今天透過新聞資料分享當天開唱的心得與感想，也透露剛出道時巡迴校園、上電視打歌、後來前進秀場，就是沒唱過Pub，讓她大開眼界。

演唱當天鄭怡換上豹紋新裝帶來名曲「小雨來得正是時候」、「微風往事」，以及後輩歌手的作品如盧廣仲「刻在你心裡的名字」、理想混蛋「不是因為天氣晴朗才愛你」、A-Lin「有一種悲傷」等。

鄭怡當天演唱時，還獻唱黃乙玲的「無字的情批」當成高雄鄉親的見面禮，她笑說台語說不輪轉，但唱台語歌有放感情，咬字自評「滿分10分應該可達9分」， 也獲得現場觀眾掌聲和好評。

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更讓鄭怡吃驚的是，當天現場居然有18歲、14歲的粉絲特地帶來專輯卡給她簽名，讓她反問：「阿姨暈了！你們從哪裡知道我的歌的？為什麼喜歡？」歌迷回答是在二手店挖到寶，並大讚超好聽。

台大歷史系畢業的鄭怡是華語樂壇第一代學霸歌手，當年以一曲「月琴」威震歌壇至今，並曾以「小雨來得正是時候」成為當年年度冠軍，她強調，只要大家願意聽、想聽，她就會一直唱下去，也透露有大型演唱會的規劃，還在找場地，請大家期待。（編輯：龍柏安）1140429