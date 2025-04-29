加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 娛樂

鄭怡Pub開唱成就解鎖 台語說不輪轉強調唱歌放感情

2025/4/29 19:07（4/29 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民歌天后鄭怡（中）日前在高雄「藍色狂想 Blue Fantasy」開唱，解鎖人生Pub演唱初體驗，帶來名曲「小雨來得正是時候」、「微風往事」。（藍色狂想x樂來樂有趣提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年4月29日
民歌天后鄭怡（中）日前在高雄「藍色狂想 Blue Fantasy」開唱，解鎖人生Pub演唱初體驗，帶來名曲「小雨來得正是時候」、「微風往事」。（藍色狂想x樂來樂有趣提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北29日電）民歌天后鄭怡上週首度在高雄Pub開唱，現場演唱多首經典好歌，她笑說，講台語雖然不輪轉，但唱台語歌都有放感情，並透露接下來有大型演唱會的規劃，正在尋覓場地。

「民歌天后」鄭怡上週末在高雄「藍色狂想 Blue Fantasy」開唱，解鎖人生Pub演唱初體驗，今天透過新聞資料分享當天開唱的心得與感想，也透露剛出道時巡迴校園、上電視打歌、後來前進秀場，就是沒唱過Pub，讓她大開眼界。

演唱當天鄭怡換上豹紋新裝帶來名曲「小雨來得正是時候」、「微風往事」，以及後輩歌手的作品如盧廣仲「刻在你心裡的名字」、理想混蛋「不是因為天氣晴朗才愛你」、A-Lin「有一種悲傷」等。

鄭怡當天演唱時，還獻唱黃乙玲的「無字的情批」當成高雄鄉親的見面禮，她笑說台語說不輪轉，但唱台語歌有放感情，咬字自評「滿分10分應該可達9分」， 也獲得現場觀眾掌聲和好評。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

更讓鄭怡吃驚的是，當天現場居然有18歲、14歲的粉絲特地帶來專輯卡給她簽名，讓她反問：「阿姨暈了！你們從哪裡知道我的歌的？為什麼喜歡？」歌迷回答是在二手店挖到寶，並大讚超好聽。

台大歷史系畢業的鄭怡是華語樂壇第一代學霸歌手，當年以一曲「月琴」威震歌壇至今，並曾以「小雨來得正是時候」成為當年年度冠軍，她強調，只要大家願意聽、想聽，她就會一直唱下去，也透露有大型演唱會的規劃，還在找場地，請大家期待。（編輯：龍柏安）1140429

#A-Lin
#台語歌
#高雄
#鄭怡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：