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Tizzy Bac新曲MV一鏡到底 旋律竟是惠婷夢到的

2025/4/30 19:09（4/30 22:26 更新）
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樂團Tizzy Bac近日公開新曲「朝我心臟開槍」MV，以3D動畫一鏡到底呈現，隨著一發子彈飛行，串連起女主角一段段凝結的情感片段，觀眾彷彿置身其中，見證她從傷痛到自我和解的歷程。（相信音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年4月30日
樂團Tizzy Bac近日公開新曲「朝我心臟開槍」MV，以3D動畫一鏡到底呈現，隨著一發子彈飛行，串連起女主角一段段凝結的情感片段，觀眾彷彿置身其中，見證她從傷痛到自我和解的歷程。（相信音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年4月30日
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（中央社記者陳怡璇台北30日電）樂團Tizzy Bac公開新曲「朝我心臟開槍」MV， 以3D動畫一鏡到底描繪感情中的跌宕起伏；主唱惠婷表示，歌曲旋律是她夢到的，醒來後立刻錄下，是首次在夢中完成的創作。

Tizzy Bac「說出我的名字」巡迴演唱會台北場將於5月16日在Legacy Taipei盛大登場，日前曝光影集「死了一個娛樂女記者之後」主題曲「失去做夢能力的人們」MV，短短時間已累積近45萬點閱。

Tizzy Bac再推出「朝我心臟開槍」全新MV，惠婷分享這首歌的旋律誕生於一場夢：「夢裡面我一直在哼唱一段旋律，醒來後覺得太喜歡了，馬上拿起手機錄下來！這是我第1次在夢中完成的創作。」

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惠婷感性說：「雖然歌名聽起來很重，但即使世界不斷朝我們開槍、挑戰極限，我們也要堅持活成自己的樣子。每個人都是自己的恆星，不必仰賴外界的光芒。」

MV隨著一發子彈飛行，串連起女主角一段段凝結的情感片段，觀眾彷彿置身其中，見證她從傷痛到自我和解的歷程。「說出我的名字」實體專輯將於5月9日限量發行。 （編輯：龍柏安）1140430

#Tizzy Bac
#惠婷
惠婷
就愛狗血 Tizzy Bac惠婷許願挑戰八點檔
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