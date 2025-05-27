蔡依林新輯「Pleasure」封面釋出 指上刺青象徵慾望

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）天后蔡依林6月將以新輯「Pleasure」回歸，今釋出同名單曲封面，指上刺青揭露慾望，象徵慾望之繩的髮辮被緊抓；蔡依林說：「覺得已經能夠面對自己比較醜陋的那一面。」

唱片公司今以新聞稿表示，蔡依林睽違6年的全新專輯「Pleasure」宣告6月回歸；同名單曲封面視覺照「愉悅沉癮」搶先曝光，沿襲首波視覺「美杜莎慾望桂冠」，戲劇張力十足地演譯罪與慾的濃烈交織。指上刺青「Pleasure」揭露慾望的存在，象徵慾望之繩的髮辮卻被緊緊抓牢，展現出渴望掙脫罪惡感面對慾望的強烈情境。

專輯名稱「Pleasure」源於蔡依林一次自我凝視：「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡什麼？』，社會總用既定眼光審視『需求』，將深層慾望視而不潔，把表層快感貶為膚淺，讓『愉悅』成了被刻意迴避的主題，我們從不正面談論，也從未真正觸及。」

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現階段的蔡依林選擇誠實面對自己，她說：「我很想要活出不一樣的女性模樣。」於是嘗試用作品鬆綁集體潛意識的枷鎖，將「性」與「人性」放入專輯中，想透過自己的生活經驗與歌迷交流，覺得已經能夠面對自己比較醜陋的那一面。

蔡依林2025年全新專輯「Pleasure」首波同名單曲「Pleasure」將於28日於全球各大數位音樂平台同步發行。（編輯：龍柏安）1140527