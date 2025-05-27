陶晶瑩自爆主持被外力阻止 喊話真的很愛台灣

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（中央社記者洪素津台北27日電）主持人陶晶瑩已7年未主持3金頒獎典禮，她自爆是有「神秘的力量」阻攔，工作權也受到影響，她表示自己是很愛台灣的人，也無奈反問：「只想好好工作很難嗎？」

陶晶瑩在社群媒體分享自己遭到「有決定權的人」阻止主持3金，她今天以活動大使出席「職涯隱藏菜單2025育成計畫Break the Limits破框記者會」，被問及3金話題，她感嘆自己被神秘的力量阻攔主持，因為一開始都合作好好的，自己也想不透為什麼會這樣。

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陶晶瑩提到先前電視台有一直都有邀約主持典禮，但是當時想休息一下，沒想到之後想就再沒有機會了，「我很納悶這中間到底發生什麼事，明明我們就情投意合好幾年了，結果突然『有人不准』。」

陶晶瑩感嘆，台灣藝人非常辛苦，要背負很多包袱，她重申自己很愛台灣，「我想老死在這裡，台灣是自由民主的地方，更不應該有任何限制和畏懼，要抱大腿才有工作，不該是這樣吧？」（編輯：龍柏安）1140527