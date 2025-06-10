吉卜力40週年紀念 6/15放映「神隱少女」特別場

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（中央社記者洪素津台北10日電）今年6月是吉卜力工作室成立40週年慶的紀念，台灣發行片商日前舉辦「想一刷再刷的吉卜力神作」網路票選，最終由「神隱少女」獲選，片商在15日舉辦大銀幕限定「神隱少女」特別場。

動畫大師宮﨑駿以「神隱少女」、「蒼鷺與少年」榮獲2座奧斯卡最佳動畫片獎肯定，並獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」表揚終身成就，成為日本動畫界史上第一個擁有2座以上奧斯卡最佳動畫片獎紀錄的動畫導演；而「神隱少女」在此次「想一刷再刷的吉卜力神作」票選中勇奪冠軍。

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吉卜力系列台灣發行片商今天透過新聞稿宣布，將於15日舉辦一日大銀幕限定的「神隱少女」特別場，凡購票即可獲得「2025吉卜力動畫電影下半年曆」A3海報，年曆由7部票選名列前茅的動畫組成，包括「魔法公主」、「天空之城」、「霍爾的移動城堡」、「龍貓」等作品，當天攜吉卜力收藏品入場，還可獲得40週年神秘小禮物兌換券。

「神隱少女」15日舉辦一日大銀幕限定的「神隱少女」特別場，凡於全台美麗華大直影城、板橋秀泰影城、樹林秀泰影城、桃園新光影城、台中站前秀泰影城、台南新光影城、高雄夢時代秀泰影城購買「神隱少女」特別場電影票乙張，即可獲得「2025吉卜力動畫電影下半年曆」A3海報乙張，一人限換4張，當天憑電影票及攜帶任一件吉卜力正版相關收藏品或甲上娛樂特典入場，還可獲得吉卜力40週年紀念小禮物兌換券乙張。（編輯：李亨山）1140610