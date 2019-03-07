越南9省市淪為非洲豬瘟疫區 疫情迅速蔓延
最新更新：2019/03/07 10:21
（中央社河內7日電）越南非洲豬瘟疫情快速蔓延，獸醫部門昨天在北部和平與奠邊兩省發現病例。越南全國共有63個省市，至今已有9個省市淪為疫區。
越南「勞動報」新聞網站報導，和平省（Hoa Binh）良山縣（Luong Son）一個農戶養殖豬場近日出現多頭豬隻異常死亡的現象，當地獸醫部門獲報前往採樣送驗。
報導指出，檢驗結果昨天出爐，樣本對非洲豬瘟病毒呈現陽性；這個農戶養殖的15頭豬隻全數被撲殺。
此外，獸醫部門4日在奠邊省（Dien Bien）巡教縣（Tuan Giao）若干豬場進行採樣送驗，結果昨天出爐，共有4個樣本對非洲豬瘟病毒呈現陽性。獸醫部門立即展開控制疫情蔓延的相關措施以及撲殺染病豬隻等。
報導說，截至目前為止，越南全國已有9個出現非洲豬瘟疫情的省市，顯示疫情在越南迅速蔓延。
此前，位於北部的興安省（Hung Yen）、太平省（Thai Binh）、海防市（Hai Phong）、河內市、河南省（Ha Nam）與海陽省（Hai Duong）以及位於中部的清化省（Thanh Hoa）先後淪為疫區，共近4400頭豬被撲殺。（編輯：施燕飛）1080307