還擊美國加稅 北京可採非關稅手段限美令

（中央社台北10日電）美國正式提高對2000億美元中國商品的懲罰性關稅，中國表態將採必要反制措施。對此，有分析說，北京可在關稅領域還擊，也可能透過非關稅手段對美國採取「限美令」。

中美第11輪貿易談判進行之際，美方決定正式將2000億美元中國輸美商品的懲罰性關稅從10%上調至25%。中國商務部隨即回應說，中方將不得不採取必要反制措施。

北京目前為止尚未宣布將採取的反制措施，但包括美國紐約時報等各方輿論，已經提出相關可能的做法。

在關稅方面，北京此前就曾對美國加徵關稅的舉措採取對等報復行為，但由於雙方在貿易上的不平衡，中國在商品貿易上對美國採取對等額度互加關稅的空間很小。

雖然如此，中方在過去一年貿易戰，特別針對美國總統川普票倉的中西部進行關稅領域「精準打擊」，影響所及，去年底美國大豆價格跌至10年來的最低，各州都出現農民堆積作物、甚至乾脆不收割的情況，直至今年2月中美才協商重啟採購。

實際上，北京當時的精準打擊已延伸至非關稅領域，例如隨著貿易戰的升溫，中國這個全球最大原油進口國開始大幅削減進口美國原油，日均進口量在去年9月跌至3萬桶。直到今年1月，中美貿易談判進度良好，才傳出中國恢復進口美國原油。

分析說，面對美國再度增加關稅，中方同樣可以擴大「非關稅手段」的應用範圍，而這方面早有加拿大的例子。

在華為財務長孟晚舟案導致中加關係急轉直下後，中方稍早前以發現有害生物為由，吊銷個別加拿大油菜籽企業的進口許可；隨後更有消息指出，今年以來中國未進口任何加拿大西部的石油。

香港01表示，「限加令」反映出中國政經體制一旦定下目標，就能從各層面分頭並進，既能使用各種政策工具，又能從清單中挑選最脆弱一環。

報導表示，中方是否將實施「限美令」尚待觀察，嚴格來說，美國也採取了「非關稅」手段，過去一年先以違反伊朗禁運令為由，讓加拿大出手拘捕孟晚舟，與此同時又號召全球盟友在5G領域排擠華為。（編輯：周慧盈/林克倫）1080510