非洲豬瘟續蔓延 越共令官員對疫情負責

（中央社河內21日電）越南非洲豬瘟疫情最近升溫，已蔓延到34省市，共撲殺約150萬頭染病豬隻。越共中央書記處昨天下令中央到地方黨組和政府加強防疫，有效控制疫情；主管單位官員必須對當地疫情負起責任。

越南2月初首度發現非洲豬瘟病例，雖然政府指示相關部門做好防疫等作業，但相關措施未見效果。疫情最近持續升溫，全國共63省市，至今已有34省市淪為疫區，撲殺約150萬頭豬隻，占全國豬隻總數的5%。

越南「青年報」新聞網站引述越共中央書記處消息，非洲豬瘟疫情爆發與擴大已嚴重衝擊到養豬業，造成很大經濟損失，對環境、農戶生產活動與政府機構的管理工作帶來影響。因此，防疫與控制非洲豬瘟疫情目前成為緊迫且重要的任務。

報導指出，越共中央書記處下發命令，要求中央到地方黨組和政府動員全社會及整個政治體系的綜合力量，以遏制、控制複雜多變的非洲豬瘟疫情。以防疫和控制疫情為最重要任務，採取配套防疫措施，加強宣導，以提高民眾對疫情的意識。推動發展其他養殖業以確保滿足消費者的食品需求等。

報導說，越共中央書記處要求相關部門嚴厲落實這項命令與政府所提出有關防疫的指示，主管單位官員必須對當地疫情負起責任。（編輯：馮昭）1080521