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美國宣布取消印度貿易優惠 莫迪新閣面臨挑戰

最新更新：2019/06/01 22:29

（中央社記者康世人新德里1日專電）美國總統川普宣布，從6月5日起美國將終止對印度的貿易優惠待遇，印度商工部今天發表聲明說，印度曾針對美國要求提出一項解決方案，但未獲得美國認可。

根據印度商工部的聲明，印度是美國準備終止的貿易優惠待遇的受惠者；印度曾針對美國的要求提出一份重要的解決方案，希望尋求雙方都可接受之道，但未獲得美國認可。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，國大黨發言人蘇基瓦拉（Randeep Singh Surjewala）指出，美國終止貿易優惠待遇，對印度而言是雙重打擊。印度已經屈從美國的壓力停止向伊朗購買石油，而現在印度在美國的特殊貿易地位也即將消失。

華盛頓這項決定是印度新內閣組成後，新任商工部長戈雅（Piyush Goyal）面臨的第一個重大挑戰。

根據美國國會數據，印度一直是美國實施數十年來普遍性優惠關稅制度（Generalized System of Preferences，GSP）的最大受益者，因此，印度2017年有57億美元的零關稅商品出口至美國。

美國在2017至2018財政年度對印度的貿易逆差達267億美元。

根據印度政府昨天公布的經濟報告，印度1到3月的國內生產毛額（GDP）成長放緩至5.8%，連3季減速；2017到2018財政年度的失業率達6.1%，創45年來新高，如果美國6月取消印度的貿易優惠待遇，勢必對印度的經濟再度產生新一波衝擊。（編輯：王永志）1080601

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