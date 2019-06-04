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越南非洲豬瘟肆虐 逾8成省市淪陷

最新更新：2019/06/04 10:17

（中央社河內4日電）越南非洲豬瘟疫情持續升溫，至今已蔓延到全國52個省市，逾200萬頭染病豬隻被迫撲殺。越南總理阮春福昨天再度指示各地相關部門加強防疫工作。

越南共有63個省市，也就是約有8成2省市已淪陷。

越南快訊新聞網站今天引述獸醫局消息報導，截至目前有52個省市爆發非洲豬瘟疫情；撲殺逾200萬頭豬，占全越南豬隻總數的6.5%，疫情可能繼續擴大蔓延。

報導指出，雖然越共中央書記處與政府多次指示相關部門加強防疫，控制疫情。但是由於若干地方染病豬隻撲殺與掩埋及檢疫等作業出現漏洞，導致疫情擴大以及造成環境汙染，甚至部分有關人員利用政府撲殺病豬補助政策非法牟利。

面對上述情況，阮春福昨天發出公文，要求中央到地方各相關部門進一步加強防疫工作，指示各地整個政治體系以「與敵人打仗的精神」因應疫情，尤其是必須及時發現染病豬隻，且由獸醫等部門負責銷毀，以免疫情蔓延以及造成環境汙染。

阮春福也要求各地政府預防、及時發現與嚴格處理利用政府撲殺病豬補助政策非法牟利的行為，主動監控、發現與處理病豬，加強豬肉屠殺與運輸管理工作等。

此外，阮春福要求越南農業與農村發展部宣導與協助各地相關部門轉向推動其他家畜和家禽養殖業發展，以彌補非洲豬瘟疫情所造成豬肉供應的短缺。（編輯：馮昭）1080604

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