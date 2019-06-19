非洲豬瘟疫情升溫 越南政府再祭緊急措施因應

（中央社河內19日電）越南全國58個省市爆發非洲豬瘟疫情，僅剩下5個省市未淪陷，面對疫情不斷升溫，越南政府再度指示相關部門採取緊急措施，要求各地機關與養豬場因地制宜制定疫情防控方案。

越南中部富安省（Phu Yen）農業部門官員昨天證實，當地首度發現非洲豬瘟病例；富安省因此成為全國第58個淪為疫區的省市。

越通社新聞網站今天報導，越南政府昨天也頒發有關非洲豬瘟疫情防控緊急措施第42號決議。

決議指出，去年8月掌握各鄰國出現非洲豬瘟疫情訊息後，越共中央書記處與政府就特別關注並指示相關部門採取一系列防疫措施。但是，由於疫情防控工作仍有不足之處，導致今年2月境內首度發現非洲豬瘟病例以來，疫情不斷擴大蔓延，超過230萬頭病豬被撲殺。

非洲豬瘟疫情持續蔓延可能性極大，越南政府擔憂嚴重影響養豬業發展，為經濟帶來巨大損失，也對環境和民眾生活帶來衝擊。

根據這項決議，越南政府要求各部委領導、各省市人民委員會主席切實指示直屬單位落實配套措施，做好非洲豬瘟疫情防控工作。

越南政府要求防控非洲豬瘟國家指導委員會制定疫情防控總體方案與應急預防方案，協助與敦促各地相關單位與養豬場因地制宜制定疫情防控方案。

另外，農業部門應協助與敦促各地加快養殖業結構調整，轉向推動其他家畜、家禽與水產等養殖業發展，以彌補豬肉供應短缺。工商部應敦促與鼓勵業者收購安全豬肉，盡力降低疫情蔓延擴散的可能性以及養豬戶損失，保持豬肉價格穩定，做好市場監管工作，嚴防未經檢疫與來源不明豬肉的銷售與運輸行為。

越南政府也要求自然資源與環境部協助獸醫部門撲殺病豬，嚴防疫情擴大蔓延以及確保環保安全；信息與傳媒部應加強宣導工作，提高民眾對疫情的知識等。（編輯：林憬屏）1080619