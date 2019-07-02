韓媒：日本限制尖端產品輸韓 形同經濟報復

（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）韓媒報導，針對去年韓國大法院判決新日本製鐵公司需賠償4名二戰韓籍勞工，日本宣布「出口限制」，規定輸韓製造半導體、電視機、智慧手機產品，必須獲得日本許可，形同對韓實施經濟報復。

同時，日本政府決定把韓國排除在尖端材料可以轉用於軍事領域許可的「白色國家」名單之外。

南韓「東亞日報」今天以「日本限制出口、韓國強力對應－－經濟戰爭砲聲」為標題報導指稱，針對韓國大法院去年10月要求賠償殖民統治期間強徵韓國受害者的判決，日本實施經濟報復。

報導指出，日本經濟產業省1日發表「關於修改對大韓民國出口管理運用」表示，輸出到韓國的電視機、智慧手機和半導體零組件將加強限制。

未來日本企業向韓國出口這3種產品，都需要得到政府的許可和審查。審查不僅需要約90天，而且若被判定「不准」，出口之路可能被封鎖。

「讀賣新聞」1日報導稱，日本政府基本上不批准出口，這將成為事實上的禁運。

報導指出，日本經濟產業省並決定，從下月1日起將韓國排除在「白色國家」之外。目前日本列有27個「白色國家」，韓國於2004年獲得認定，得免除出口許可申請。

報導稱，日本經濟產業省表示，出口管理是以國際法信賴為基礎構建的，但是目前日韓關係已經明顯失去信任。在二十國集團（G20）峰會之前，沒有對徵用工人問題提出令人滿意的解決方案，經過日本內閣全體決定採取這項措施。

韓國外交部第一次官趙世永1日召見日本駐韓大使長嶺安政。據悉，南韓政府表明這是日本獨斷性決定，違背公平自由的貿易秩序。

報導指出，一名企業相關人士表示，「一整天都在召開沒有對策的對策會議」，對企業來說，只能希望政治問題得到解決，排除風險。

全國經濟人聯合會1日也發表聲明，兩國自1965年建交以來不斷擴大經濟合作關係，可能會因日本政府限制出口的措施而遭到破壞。

2018年10月30日，南韓大法院全員合議體（13人合議庭）就4名二戰韓籍勞工13年前對新日本製鐵公司（新日鐵住金的前身）發起的索賠案做出終審判決，裁定新日鐵住金向2014年去世的呂某等4名受害勞工每人賠償1億韓元（約合新台幣267萬元）。

終審法庭指出，日本法院否認賠償責任的判決違反韓國憲法，在韓國沒有法律效力，韓日簽署「請求權協定」並不意味著受害勞工的索賠權消滅。（編輯：王永志）1080702