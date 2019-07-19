金正恩執政後 北韓貿易總額首度跌破30億美元

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）韓國貿易投資振興公社（KOTRA）今天發佈的「2018年北韓對外貿易動向」報告顯示，2018年北韓對外貿易總額（不包括南北韓貿易）比2017年減少48.8%，為28.4億美元。

南韓聯合新聞通訊社報導，這是自北韓國務委員會委員長金正恩執政以來，北韓外貿總額首次降至不到30億美元的水準。

分析認為，聯合國安理會對北韓制裁決議是北韓對外貿易總額大減的主因。

聯合國安理會於2017年8月和9月相繼通過第2371號和第2375號對北韓制裁決議，分別禁止聯合國成員國從北韓進口煤炭、鐵礦石、水產品和紡織品、服裝類產品。同年12月，安理會還全面禁止成員國對北韓出口工業機械類和運輸設備等。

資料顯示，2018年北韓出口額比2017年減少86.3%，為2.4億美元，進口總額比2017年減少31.2%，為26億美元，貿易逆差23.6億美元，比2017年增加17.5%。

北韓和中國雙邊貿易額比2017年減少48.2%，為27.2億美元。北韓對中國貿易逆差23.3億美元，比2017年增加19.2%。儘管如此，中國依然是北韓最大交易夥伴，在北韓對外貿易中，北韓和中國貿易額占比達到有史以來最高的95.8%，其後依次為俄羅斯、印度、巴基斯坦。

資料顯示，從進出口品類來看，礦物性燃料、服裝、水產品出口減少近100%，食用果實堅果類出口也比2017年大減94.5%；鐘錶和假髮類出口則分別增加1533.7%和159.3%。

北韓進口規模最大的產品為礦物油，占進口總額的13.7%；電子產品、鍋爐及機械類分別減少97.6%和96.9%。在進口規模整體縮小的情況下，動植物油脂進口和從中國進口的化肥，相較2017年分別增加27.9%和132%。（編輯：高照芬）1080719