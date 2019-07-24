星國新興都市遊俠 拚出送餐快遞起手式

特派員看世界（中央社記者黃自強新加坡24日專電）華燈初上，新加坡交通要道車水馬龍，老練的送餐快遞員利用手機精算最佳捷徑，跨上鐵馬快速穿梭十字街頭，這群新興都市遊俠固然讓不少汽車駕駛人膽戰心驚，卻仍使命必達。

身著醒目制服並配上盛裝食物箱的送餐快遞員，不僅是這兩年來的都會馬路新興景觀，也是網路經濟蔚為風潮寫照。

享有東南亞國家政經發展「小紅點」美譽之稱的新加坡，電子商務發展與時俱進，離線銷售模式（Online To Offline，O2O）的「消費者－平台－實體店面」商業模式更是現在進行式。這也讓送餐快遞文化如雨後春筍般崛起。

地狹人稠的新加坡，有為數眾多的外籍勞工，如何在擁擠的用餐時間避開排隊人潮，又能儘快用餐，透過送餐快遞服務，儼然是新加坡平均1/3外食人口的最佳選擇。

年輕的中國新移民小江（化名）最近甫加入送餐快遞員行列，他看準的就是這波新加坡近兩年來興起的網路送餐商機。

小江表示，諸如馬來、印度等族裔的新加坡朋友或新移民，競相投入送餐行列，由於新加坡地方不大，只要憑藉旺盛企圖心，輔以智慧型手機Google Maps精算最佳距離，不畏烈陽日曬，就能使命必達，把熱騰騰餐食送到消費者手中。

在送餐快遞員中仍屬菜鳥的小江也不諱言指出，餐食快遞的核心固然是滿足消費者對生活購物的便利性，但另一方面也凸顯「懶人經濟」哲學，送餐快遞員正好搭建起商家與消費者間的橋梁。

部分送餐快遞員僅侷限在住家熟識區域送餐，加速送餐流程，也有快遞員在金融商業區送餐，讓新加坡上班族暖心又暖胃。

這群被視為新興都市遊俠的送餐快遞員，多半跨上鐵馬送餐，抑或利用電動滑板車在政府組屋區（HDB）進行短程移送接駁，繁忙的十字街頭，不乏出現身著醒目制服、騎乘機車穿梭馬路與汽車爭道的都市遊俠。

值得注意的是，也有身障人士加入送餐快遞員行列，今年40歲的蘇邁雅（Sumaiyah binte Ghazali）就是其中之一，她利用電動輪椅車送餐，即便速度緩慢，依然使命必達。

「千禧世代」年輕族群由於熟悉網路與智慧型手機操作，一直是新加坡諸如GrabFood、FoodPanda、Deliveroo等網路送餐業者搶攻的市場族群，其他也有諸如WhyQ、Yihawker等業者深入基層，瞄準咖啡店或小餐館等庶民美食集聚的草根市場。

萊佛士地鐵站地下商場食閣裡，不乏有滷肉飯等美食業者與送餐快遞業者合作，除了商業模式的與時俱進之外，也盼開拓新客源，彌補人力不足窘境。

O2O商業模式正紅火，送餐快遞服務員恰巧扮演新加坡繁忙上班族生活中的重要角色。網路送餐看似有限的大餅，實則商機無限，這群新興的都市遊俠已擺出漂亮的起手式。（編輯：周永捷）1080724