印度若封殺華為 傳中國將反制

（中央社新德里7日綜合外電報導）知情人士指出，中國警告印度勿阻止華為技術有限公司在印度開發業務，否則將對在中國營運的印度企業採取「反制措施」。

路透社報導，印度通訊與資訊技術部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）曾表示，印度預定在未來幾個月進行5G行動網路的安裝測試，但尚未決定是否邀請華為參與。

華為是世界最大電信設備製造商，正處於中美地緣政治角力中心。美國總統川普政府5月以國安疑慮為由，將華為列入黑名單，同時呼籲盟國別再使用華為設備，稱中國可能利用這些設備暗中監視。

祕密參與新德里當局內部討論的兩個消息來源指出，中國外交部7月10日召見印度駐北京大使唐勇勝（Vikram Misri），中方針對美國排擠華為進入全球5G通訊基礎建設，在會中表達憂慮。

其中一位消息人士引述唐勇勝的會議記錄指出，中國官員在會中表示，若印度因華府施壓而封殺華為，中方可能會對在中國經營的印度企業採取「反制措施」。

中國外交部回應路透社提問時表示，北京希望印度能就5G投標者做出獨立客觀判斷，並希望「替在印度投資、營運的中國企業，提供一個平等、公正且不帶歧視的經商環境，實現共同利益」。

印度外交部拒絕對此加以回應。

在中國的印度企業遠少於其他主要經濟體，但仍有包括印福思科技公司（Infosys）、塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Service，TCS）、製藥公司Dr Reddy's Laboratories、信實工業（Reliance Industries）以及汽車製造商馬興達拉公司（Mahindra& Mahindra）等，在中國製造、保健、金融服務及外包服務上，占有一席之地。（實習編譯：陳意安/核稿：徐崇哲）1080807