德里空污嚴重 研究：非吸菸者患肺癌比例激增

（中央社記者康世人新德里13日專電）印度甘加羅摩醫院和肺部護理基金會最新研究顯示，印度首都德里的空氣污染可能讓不吸菸者一樣染上肺癌，不吸菸者患肺癌比例從30年前的10%增加到50%。

甘加羅摩醫院（Sir Ganga Ram Hospital）胸腔外科中心與肺部護理基金會（Lung Care Foundation）分析過去30年在德里進行的肺癌手術案例，發現1988年10例肺癌手術中有9例是吸菸者，但到2018年，10例肺癌手術中，吸菸者和非吸菸者各占一半。

更令人擔憂的是，這份研究顯示，50歲以下接受肺癌手術的患者中，有高達70%是非吸菸者；而在30歲以下的年齡層中，接受肺癌手術的沒有一個是吸菸者。

這項研究把戒煙者也列為是吸菸者。

甘加羅摩醫院胸腔外科中心與機器人手術機構顧問浦立（Harsh Vardhan Puri）告訴印度時報（Times of India），因為醫生注意到有大量肺癌患者相對年輕或不吸菸之後，決定進行這項研究。

浦立指出，醫院的醫生分析2012年3月到2018年6月在甘加羅摩醫院胸腔外科中心接受肺癌治療的患者詳細情況，對年輕非吸菸者罹患肺癌的趨勢感到不安。

浦立說，醫院又把上述分析數據與1988年的數據進行比較，結果發現罹患肺癌的非吸菸人口顯著增加，1988年非吸菸者僅占所有接受肺癌手術患者的10%，到2018年，非吸菸者比例高達50%。

這份研究報告分析2012年3月到2018年6月150名在醫院接受肺癌手術的患者，並把這些患者的發病年齡、性別、吸菸與否及其他參數等一起紀錄分析。

結果發現，有21%，也就是31名患者年齡低於50歲，其中有5人的年齡更低於30歲。

研究還顯示更令人沮喪的結果，70%接受肺癌手術患者是在低於50歲的年齡群組中，而低於30歲以下的患者沒有一個吸菸，卻罹患肺癌。

此外，研究顯示，罹患肺癌接受手術的男女比例為3.8比1，跟過去研究相較，女性比例顯著上升。而且，有30%的女性患者初診時被誤診為肺結核，因而接受了數個月肺結核治療而延誤肺癌治療。

這份研究報告指出，肺癌常被稱為吸菸者疾病，且以男性及老年者居多，但由於德里空氣污染嚴重，這種情況正在改變，罹患肺癌者年輕化，且非吸菸者和女性逐漸增加。

這份報告建議政府，印度需要更強而有力的肺癌數據蒐集，以及透過即早發現、戒煙與控制室外與室內空氣污染等措施，以防治致命的肺癌。

德里空氣污染嚴重程度多次在每年全球空氣品質報告中高居第一，2018年排名全球第11名。雖然政府嘗試多項措施，但包括鄰省焚燒稻草、數千家碳烤肉餐廳、建築工地塵土及汽機車排放廢氣等問題，迄今未能有效解決，空氣品質持續惡化。（編輯：林憬屏）1080813