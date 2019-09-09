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非洲豬瘟襲菲 馬尼拉市郊逾7千頭豬遭撲殺

最新更新：2019/09/09 15:39

（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓農業部今天證實送往英國檢測的豬隻血液樣本驗出非洲豬瘟病毒，近馬尼拉的黎薩省和布拉坎省都有豬隻受感染，7416頭豬隻遭撲殺，但當局稱市面上的豬肉仍安全可食用。

綜合菲律賓媒體報導，農業部長達爾（William Dar）表示，送到英國檢測的20份豬隻血液樣本中，有14份檢測出非洲豬瘟病毒的陽性反應。至於感染的病毒株和致病性，仍在檢測中。

達爾說，受感染豬隻來自黎薩省（Rizal）羅德里格斯鎮（Rodriguez）、安蒂波羅市（Antipolo）和布拉坎省（Bulacan）吉金托鎮（Guiguinto）。

黎薩省和布拉坎省都與馬尼拉都會區相鄰。

他表示，受感染的養豬場方圓一公里已撲殺7416頭豬，這些區域已將非洲豬瘟「清理完畢」。

達爾說，農業部持續監測受感染區域方圓10公里地區，到目前為止沒有發現其他案例。

他表示，市面上經國家肉類檢驗局（NMIS）檢驗的豬肉產品安全可食，但籲請公眾不要從其他非洲豬瘟疫區帶豬肉產品返菲。

達爾說，若沒有社區參與，將很難遏制非洲豬瘟疫情蔓延。（編輯：周永捷）1080909

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