日韓貿易戰 日同意在WTO機制下與韓磋商

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）日韓貿易戰從7月4日日本限制半導體原料出口至今兩個半月，南韓產業通商資源部今天表示，日本政府同意在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下與南韓進行雙邊磋商。

南韓聯合新聞通訊社報導，當事方之間的雙邊磋商是世界貿易組織爭端解決機制的第一步。

報導說，南韓政府認為日本限制對韓出口3種半導體和顯示器關鍵材料的舉措不當，本月11日向日本常駐日內瓦聯合國代表團和世貿組織秘書處提出磋商要求。

就日本把對韓出口的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）的一籃子許可改為個別許可這一做法，南韓提出質疑。

報導說，雙方將在提出要求的30天內磋商，磋商期兩個月。韓日正就磋商時間地點進行協調。若經磋商仍未達成協議，韓方可向世貿組織爭端解決機構申請組建專家小組，包括雙邊磋商在內的專家小組得出結論通常需要15個月。若一方不服專家小組結論並提起訴訟，最終結果預計需要2至3年才會公布。

分析一般認為，韓日立場差距懸殊，透過雙邊磋商解決爭端的可能性較小。

南韓政府認為，對韓限縮貿易是日本出於政治動機採取的歧視性措施。

日本政府則表示，此舉目的在適當監管出口，不違反世貿組織規則。（編輯：郭中翰）1080920