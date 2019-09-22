煉油設施遇襲後 沙國通知日本最大油商供貨變更

（中央社東京21日綜合外電報導）日本期刊「日經亞洲評論」今天報導，沙烏地阿拉伯國營石油公司告訴日本最大油商出貨可能有變，讓人擔心沙國上週煉油設施遭攻擊後的原油供應。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）引述日本最大煉油商吉坤日礦日石能源公司（JXTG Nippon Oil & Energy）主管的話報導，沙國國營沙烏地阿美石油（Aramco）10月起出貨的石油等級，將從輕質原油變更為重質與中質原油，但沙烏地阿美石油未說明變更理由。

吉坤日礦日石能源主管懷疑，沙烏地阿美石油需要比原先預期還久的時間來修復脫硫設施。生產輕質原油要用到脫硫設施，而舉凡石油和粗製輕氣油（light gas oil），都是要用輕質原油來製造。

路透社引述消息人士以及金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）與Kpler數據報導，沙國至少3艘供給中國與印度買家的油輪裝載原油等級已從輕質原油轉為重質原油，亞洲也有更多買家被告知延後9月與10月出貨並變更石油等級。

沙國阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）煉油廠9月14日遇襲，設施大火受創慘重，導致全球最大石油輸出國沙國的原油出口減半，每天大減570萬桶。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1080922