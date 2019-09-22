英國湯瑪斯庫克集團恐將倒閉 生存仰賴政府紓困

（中央社倫敦22日綜合外電報導）知名英國旅遊業者湯瑪斯庫克集團難以尋得更多私人投資，公司營運今天陷入危機。這個有178年歷史的集團存亡繫於政府是否伸出援手紓困，但有媒體指出，政府不大可能介入。

法新社報導，湯瑪斯庫克（Thomas Cook）20日表示，除了上個月達成的9億英鎊（約新台幣348億元）挽救協議，公司還需要2億英鎊的資金，否則將面臨破產。這可能使成千上萬的度假旅客受困，並需要英國採取自二次世界大戰以來最大規模的接運回國行動。

一名知悉談判過程的消息來源昨天告訴法新社，湯瑪斯庫克無法從私人投資者手中尋得2億英鎊的資金，且除非英國政府介入，否則公司將會倒閉。

但英國「泰晤士報」（The Times）昨天報導，英國政府因擔心這家旅行業先驅業者更長遠的生存能力，不大可能介入。這將使湯瑪斯庫克處於倒閉邊緣，並恐將導致多達15萬名英國度假旅客受困在國外。

湯瑪斯庫克股東今天將與債權人會面。路透社報導，英國安全大臣路易斯（Brandon Lewis）表示，他希望與湯瑪斯庫克未來有關的談判能取得正面結果。

針對湯瑪斯庫克和債權人進行的討論，路易斯告訴英國「天空新聞網」（Sky News）：「我希望他們能取得正面結果。」路易斯拒絕就政府準備採取的行動作進一步回應。

另外，英國外相拉布（Dominic Raab）表示，為防止挽救湯瑪斯庫克的談判失敗，英國政府有應變計畫，他力圖讓度假旅客安心，保證他們不會受困在海外。

拉布告訴英國廣播公司（BBC）：「我們會等著看並希望（湯瑪斯庫克）能夠繼續營運，但在任何情況下，就如同你們所期待的，我們都有應變計畫待命，以確保在任何最糟的可能情況下，我們能夠支援所有可能受困的人。」（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1080922