電子菸引發健康疑慮 美國麻州全面禁售

（中央社紐約24日綜合外電報導）隨著電子菸健康及成癮疑慮擴大，美國麻薩諸塞州今天暫時正式成為首個全面禁止所有電子菸銷售的州，比其他只禁止加味電子菸的州政府禁令範圍更大。

麻州州長貝克（Charlie Baker）宣布位於美國東北部的麻州進入公共健康緊急狀態，並表示禁令立即生效，將實施至明年1月25日。

貝克表示：「宣布進入公共健康緊急狀態的目的是，暫時停止所有電子菸產品銷售，如此一來我們可以與醫療專家合作，確認是什麼造成人們生病，以及如何更妥善地管制這些產品，保障我們居民的健康。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），美國過去幾週出現一波嚴重的電子菸相關肺部疾病，導致數百人生病，並造成7人死亡。麻州記錄到3起確診病例及2起疑似案例，還有50多名微恙病患正在檢測分析中。

美國食品暨藥物管理局（FDA）的實驗室正在檢測超過150個可疑產品樣本，但尚未找出造成病患肺部疾病的物質。

加州舊金山7月就宣布採取相似的城市禁令，但直到現在仍沒有其他州政府祭出全州禁令。

密西根州及紐約州本月稍早都宣布禁售加味電子菸，除了擔心電子菸相關的肺部疾病外，也害怕這些調味產品會讓年輕人對尼古丁上癮。

洛杉磯郡政委員會今天採取新舉措，暫停加味電子菸銷售。

根據2017年出版的研究，2成麻州高中生使用加味電子菸，而41%已經嘗試過含尼古丁的電子菸。

美國原先限制買電子菸最低法定年齡為18歲，去年年底已提高到21歲。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1080925