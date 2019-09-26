華為生產不採用美零組件5G基地台 明年擴大生產

（中央社香港26日綜合外電報導）華為技術創辦人兼執行長任正非今天表示，華為已在生產不採用美國零組件的5G基地台，且計畫明年擴大超過一倍生產這種基地台。他還說，華為願意將5G技術授權給美國公司。

路透社報導，任正非在一場論壇中表示，華為從10月開始，每個月將生產5000台5G行動通訊基地台，且明年計畫生產大約150萬台。

美國擔心北京當局會利用華為設備從事間諜活動，因此自5月以來，身為全球最大電信設備製造商的華為，一直名列美國貿易黑名單。不過，華為一再否認這類指控，但已採取行動將影響降到最低。

任正非說：「我們8月和9月進行測試，而從10月起，我們將開始規模化生產，每月生產5000台。」

「所以我們今年的產能將會是60萬台，我們預期這個數字明年將會增至150萬台。」

華為戰略部總裁張文林告訴路透社，不含美國零組件的基地台「沒有比較差」，且公司「已取得意想不到好結果」。但他不願披露細節。

任正非表示，華為與長期合作的美國供應商有「情感連結」，因此倘若有可能，仍希望採用美國零組件。

任正非本月稍早表示，願意將公司的5G技術，包含專利、程式碼、藍圖和生產技術，一次性出售給西方企業。

任正非今天進一步說明表示，華為願意將5G行動技術授權給美國公司，且他不怕讓競爭者取得華為技術而創造出競爭對手。

他還表示，公司願意授權的項目也包含晶片設計技術。

華為願意授權5G技術，是該公司為降低美國貿易禁令衝擊所採取的最新舉措。華為預估美方禁令，將讓華為手機業務今年減少約100億美元（約新台幣3100億元）營收。華為是全球第2大智慧型手機供應商。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1080926