南韓非洲豬瘟擴散 連非軍事區南側野豬也中鏢

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）南韓養豬場的非洲豬瘟確診病例增至13例，環境部今天更透露，國立環境科學院2日對死於京畿道漣川郡境內的非軍事區（DMZ）的野豬抽血檢測，確診連野豬也感染非洲豬瘟病毒。

南韓聯合新聞通訊社報導，環境部表示，當地部隊發現野豬屍體後向漣川郡政府反應，之後郡政府根據應急處置指南從野豬屍體中抽血後，將樣本送交國立環境科學院檢測。

環境部一名有關人士表示，非軍事區內的野豬不可能闖破鐵柵欄南下，但有關方面正考慮所有可能性嚴防野豬傳播疫情。

報導指出，環境部人士介紹，非軍事區南側的鐵柵欄配備高科技邊防警戒監控系統，非軍事區內的野豬等野生動物無法南下，但是北側的鐵柵欄不太堅固，北韓的野生動物似乎得以進入非軍事區內。

韓聯社報導，南韓非洲豬瘟疫情迅速蔓延，西北部地區3日出現2例確診病例。南韓境內的確診病例已增至13例。

非軍事區（DMZ）是以設在北緯38度線上的南北韓軍事分界線（MDL）為基準，南北雙方各維持著2公里範圍的緩衝區，由於1953年7月27日簽署韓戰停戰協定後，此4公里寬的非軍事帶狀區域內，66年來鮮有人跡踏入，可謂一處自然保護區。（編輯:韋樞）1081003