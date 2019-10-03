更多編輯台推薦新聞：
讓台灣品牌登上紐約動漫展 金漫獎作者創作想像力源自星戰電影
文化

讓台灣品牌登上紐約動漫展 金漫獎作者創作想像力源自星戰電影

空手道剛柔會亞太錦標賽 台灣選手揮國旗進場總成績第3
運動

空手道剛柔會亞太錦標賽 台灣選手揮國旗進場總成績第3

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

南韓非洲豬瘟擴散 連非軍事區南側野豬也中鏢

最新更新：2019/10/03 17:09

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）南韓養豬場的非洲豬瘟確診病例增至13例，環境部今天更透露，國立環境科學院2日對死於京畿道漣川郡境內的非軍事區（DMZ）的野豬抽血檢測，確診連野豬也感染非洲豬瘟病毒。

南韓聯合新聞通訊社報導，環境部表示，當地部隊發現野豬屍體後向漣川郡政府反應，之後郡政府根據應急處置指南從野豬屍體中抽血後，將樣本送交國立環境科學院檢測。

環境部一名有關人士表示，非軍事區內的野豬不可能闖破鐵柵欄南下，但有關方面正考慮所有可能性嚴防野豬傳播疫情。

報導指出，環境部人士介紹，非軍事區南側的鐵柵欄配備高科技邊防警戒監控系統，非軍事區內的野豬等野生動物無法南下，但是北側的鐵柵欄不太堅固，北韓的野生動物似乎得以進入非軍事區內。

韓聯社報導，南韓非洲豬瘟疫情迅速蔓延，西北部地區3日出現2例確診病例。南韓境內的確診病例已增至13例。

非軍事區（DMZ）是以設在北緯38度線上的南北韓軍事分界線（MDL）為基準，南北雙方各維持著2公里範圍的緩衝區，由於1953年7月27日簽署韓戰停戰協定後，此4公里寬的非軍事帶狀區域內，66年來鮮有人跡踏入，可謂一處自然保護區。（編輯:韋樞）1081003

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報